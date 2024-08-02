Олімпійська форма збірної України: художниця заявила про порушення авторського права

Виробник купальників запевнив, що під час виготовлення форми українських спортсменок не використовував дизайн художниці

Катерина Криволап обурена тим, що виробник форми для плавчинь не спитав дозволу на використання її робіт

Українська художниця Катерина Криволап заявила, що купальники українських спортсменок Марини та Владислави Алексієвих для Олімпіади були створені з використанням її дизайну. Відповідний допис мисткиня опублікувала в Facebook.

«Сьогодні перше, що я побачила, коли прокинулася, це фото олімпійських чемпіонок Марини та Владислави Алексієвих у купальниках мого дизайну. Купальники виглядають красиво, і я пишаюся тим, що бачу свої візерунки на олімпійських чемпіонках. Проте я глибоко засмучена і обурена тим, що виробник цих купальників не запитав мого дозволу на використання моїх робіт», – написала вона.

Дизайн купальника спереду фото: Facebook/Катерина Криволап

Дизайн купальника ззаду фото: Facebook/Катерина Криволап

Художниця каже, що «глибоко засмучена і обурена», адже коли вона звернулась до виробників, ті запевнили, що дизайн форми не її. «Це кричуще нехтування правами митців є неприйнятним і похитнуло мою віру в повагу до художньої чесності», – додає Криволап.

Катерина Криволап – українська художниця, яка працює переважно у стилі петриківського розпису. Живе та працює в Канаді. Її роботи експонувалися в галереях Італії, Португалії, Канади, а також у Франції у межах Міжнародної виставки у Луврі.

Криволап працює у стилі петриківського розпису фото: Facebook/Катерина Криволап

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