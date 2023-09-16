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Запити України про військову допомогу: Блінкен зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Запити України про військову допомогу: Блінкен зробив заяву
Державний секретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати «постійно аналізують, яка додаткова підтримка може бути корисною та ефективною для України на цей момент»

Західні союзники уважно розглядають всі запити України щодо військової допомоги, включаючи запити щодо далекобійного озброєння. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Держдепартамент США.

У контексті можливого надання Україні ракет великої дальності, він підкреслив, що Сполучені Штати «постійно аналізують, яка додаткова підтримка може бути корисною та ефективною для України на цей момент».

Крім цього, окрім надання озброєнь, є необхідність у навчанні українських військових застосуванню та обслуговуванню цих систем.

«Можу просто сказати, що будь-яка система, яка обговорюється, зокрема у ЗМІ, вочевидь, перебуває на активному розгляді», – додав Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України

Також Україна найближчим часом отримає понад десять танків Abrams, які передадуть Сполученні Штати. 

До слова, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що основною метою Сполучених Штатів в Україні є завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресивних діях, а також гарантувати економічний, військовий і демократичний розвиток країни у майбутньому. 

Як повідомлялося, що зміцнення системи протиповітряної оборони України за допомогою підвищеної підтримки від західних партнерів буде однією з ключових тем планованої зустрічі між держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і главою Міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна готова вести переговори з РФ, якщо російська сторона покаже свою зацікавленість у дипломатії. 

 
 

Теги: Україна Держдепартамент США озброєння Ентоні Блінкен переговори

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