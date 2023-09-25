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Уночі Росія атакувала Україну двома типами ракет: подробиці від Сил оборони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі Росія атакувала Україну двома типами ракет: подробиці від Сил оборони
Уночі південь України зазнав масованої ворожої атаки
фото з відкритих джерел

Сили ППО збили 19 «Шахедів» та 11 «Калібрів» 

У ніч на 25 вересня РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху різними областями. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Для атаки з моря додатково до надводного ракетоносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

Крім того, ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 та дві надзвукові ракети «Онікс».

«19 «Шахедів» та 11 «Калібрів» збито силами та засобами протиповітряної оборони. По одному «Калібру» над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість – в небі над Одещиною», – повідомили Сили оборони півдня.

В Одесі є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. Вибуховою хвилею травмувало одну людину.

Раніше Повітряні сили повідомили, що в напрямку Одещини окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed. Також Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку в центральних та східних областях. 

Уночі 25 вересня по всій території України лунав сигнал повітряної тривоги.

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Крім того, вибухи прогриміли в Кривому Розі.

Теги: ракета безпілотник окупанти росія війна Одещина

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