Байден: США залишаються відданими наданню підтримки Києву
Президент США високо оцінив «величезну хоробрість» народу України
Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі і заявив, що Америка залишаються відданою наданню підтримки зусиллям України щодо захисту від російського вторгнення. Про це повідомляє CNN.
«На початку цього тижня на Генеральній Асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна нація не може бути по-справжньому захищеною у світі, якщо ми не станемо на захист свободи України перед обличчям російської жорстокості та агресії. Ось чому ми зібрали коаліцію з понад 50 країн − 50 країн, щоб допомогти Україні захистити себе. Це має вирішальне значення», – наголосив Байден.
Байден наголосив, що Штати розпочали процес «формалізації наших довгострокових зобов'язань щодо безпеки України" разом з іншими лідерами G7 та іншими міжнародними партнерами, і саме тому вони підтримують "справедливий і тривалий мир, який поважає суверенітет України та її територіальну цілісність».
Президент США також високо оцінив «величезну хоробрість» народу України.
«Це надихнуло світ, дійсно надихнуло світ рішучістю захищати ці принципи, і разом з нашими партнерами і союзниками американський народ сповнений рішучості зробити все можливе, щоб світ був з вами», − заявив Байден.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув у четвер, 21 вересня, до Білого дому, щоб провести зустріч і переговори з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
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