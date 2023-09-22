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Байден: США залишаються відданими наданню підтримки Києву

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Байден: США залишаються відданими наданню підтримки Києву
Байден запевнив Зеленського у подальшій підтримці України
фото з відкритих джерел

Президент США високо оцінив «величезну хоробрість» народу України

Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі і заявив, що Америка залишаються відданою наданню підтримки зусиллям України щодо захисту від російського вторгнення. Про це повідомляє CNN.

«На початку цього тижня на Генеральній Асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна нація не може бути по-справжньому захищеною у світі, якщо ми не станемо на захист свободи України перед обличчям російської жорстокості та агресії. Ось чому ми зібрали коаліцію з понад 50 країн − 50 країн, щоб допомогти Україні захистити себе. Це має вирішальне значення», – наголосив Байден.

Байден наголосив, що Штати розпочали процес «формалізації наших довгострокових зобов'язань щодо безпеки України" разом з іншими лідерами G7 та іншими міжнародними партнерами, і саме тому вони підтримують "справедливий і тривалий мир, який поважає суверенітет України та її територіальну цілісність».

Президент США також високо оцінив «величезну хоробрість» народу України.

«Це надихнуло світ, дійсно надихнуло світ рішучістю захищати ці принципи, і разом з нашими партнерами і союзниками американський народ сповнений рішучості зробити все можливе, щоб світ був з вами», − заявив Байден.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув у четвер, 21 вересня, до Білого дому, щоб провести зустріч і переговори з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Теги: США Україна Джозеф Байден війна

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