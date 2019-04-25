Олімпійська чемпіонка з біатлону не уклала угоду на новий сезон



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Юлія Джима 24 канал

Юлія Джима ще не підписала угоду з міністерством молоді та спорту України

Олімпійська чемпіонка з біатлону Юлія Джима ще не уклала угоду з міністерством молоді та спорту України на наступний сезон. При цьому її включено в попередній склад збірної України на сезон-2019/20, інформує biathlon.com.ua.

Раніше Джима скаржилася на складні взаємини в національній команді.

У складі збірної України Юлія Джима виборола золоту медаль в естафеті на Олімпіаді-2014 в російському Сочі.

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