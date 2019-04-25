Олімпійська чемпіонка з біатлону не уклала угоду на новий сезон
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Юлія Джима
24 канал
Юлія Джима ще не підписала угоду з міністерством молоді та спорту України
Олімпійська чемпіонка з біатлону Юлія Джима ще не уклала угоду з міністерством молоді та спорту України на наступний сезон. При цьому її включено в попередній склад збірної України на сезон-2019/20, інформує biathlon.com.ua.
Раніше Джима скаржилася на складні взаємини в національній команді.
У складі збірної України Юлія Джима виборола золоту медаль в естафеті на Олімпіаді-2014 в російському Сочі.
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