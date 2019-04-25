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    Олімпійська чемпіонка з біатлону не уклала угоду на новий сезон

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    Юлія Джима&nbsp; - Олімпійська чемпіонка з біатлону не уклала угоду на новий сезон
    Юлія Джима 
    24 канал

    Юлія Джима ще не підписала угоду з міністерством молоді та спорту України

    Олімпійська чемпіонка з біатлону Юлія Джима ще не уклала угоду з міністерством молоді та спорту України на наступний сезон. При цьому її включено в попередній склад збірної України на сезон-2019/20, інформує biathlon.com.ua.

    Раніше Джима скаржилася на складні взаємини в національній команді.

    У складі збірної України Юлія Джима виборола золоту медаль в естафеті на Олімпіаді-2014 в російському Сочі.

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