Володимир Бринзак назвав бажаного наступника на посаді президента Федерації біатлону України



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Андрій Дериземля та Володимир Бринзак Федерація біатлону України

Чинний очільник Федерації бачить своїм наступником чемпіона Європи та призера чемпіонату світу

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав бажаного наступника на цій посаді. Ним він бачить чемпіона Європи та призера світових чемпіонатів Андрія Дериземлю.

«Рано чи пізно молоді мають брати важелі правління в свої руки. Хотілося б, аби Андрій Васильович уже зараз уважніше вивчав усі тонкощі управління нашим біатлоном. Я би зміг попрацювати з ним віце-президентом, аби плавніше ввести в курс справ», - передає слова Бринзака Biathlon.com.ua.

Наступні вибори президента Федерації біатлону України мають відбутися 2022 року. 62-річний Бринзак очолює Федерацію з травня 1998 року. 41-річний Дериземля завершив професіональну кар’єру 2014 року. Наразі він депутат Чернігівської міської ради, працює начальником Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради.

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