  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Олімпійські об’єкти в Ріо-де-Жанейро закрили судовим рішенням

    • Розсилка
    Олімпійський парк у Ріо-де-Жанейро - Олімпійські об’єкти в Ріо-де-Жанейро закрили судовим рішенням
    Олімпійський парк у Ріо-де-Жанейро
    Globo

    За чотири роки після Олімпіади об’єкти не мають сертифікатів безпеки

    Суд Ріо-де-Жанейро зобов’язав закрити всі олімпійські об’єкти впродовж найближчих 48-ми годин, інформує Globo.

    Таким чином суд підтримав клопотання прокуратури, яка вимагала заборонити проведення на цих об’єктах будь-яких змагань. За чотири роки після проведення Олімпіади арени та зали не мають сертифікатів безпеки, зокрема протипожежної.

    Ще 2017 року олімпійський велотрек спалахував двічі за чотири місяці.

     Читайте також: Столиця Азербайджану отримала понад $500 мільйонів від етапу Формули-1

    Прокуратура наполягає, що олімпійський парк Ріо-де-Жанейро, де крім змагань проводять масові заходи, концерти тощо, несе потенційну загрозу, яка може обернутися трагедією. Втім влада міста планує оскаржити судове рішення.  

    Літні Олімпійські ігри відбулися в Ріо-де-Жанейро 2016 року.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Ріо-2016
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ