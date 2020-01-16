Олімпійські об’єкти в Ріо-де-Жанейро закрили судовим рішенням



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Олімпійський парк у Ріо-де-Жанейро Globo

За чотири роки після Олімпіади об’єкти не мають сертифікатів безпеки

Суд Ріо-де-Жанейро зобов’язав закрити всі олімпійські об’єкти впродовж найближчих 48-ми годин, інформує Globo.

Таким чином суд підтримав клопотання прокуратури, яка вимагала заборонити проведення на цих об’єктах будь-яких змагань. За чотири роки після проведення Олімпіади арени та зали не мають сертифікатів безпеки, зокрема протипожежної.

Ще 2017 року олімпійський велотрек спалахував двічі за чотири місяці.

Прокуратура наполягає, що олімпійський парк Ріо-де-Жанейро, де крім змагань проводять масові заходи, концерти тощо, несе потенційну загрозу, яка може обернутися трагедією. Втім влада міста планує оскаржити судове рішення.

Літні Олімпійські ігри відбулися в Ріо-де-Жанейро 2016 року.