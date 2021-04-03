Світоліна повернулася до колишнього бойфренда

Українська тенісистка і Гаель Монфіс знову разом ведуть сторінки в соцмережах

Один місяць прожили окремо один від одного українська тенісистка Еліна Світоліна і француз Гаель Монфіс. Напередодні півфіналу Еліни проти Ешлі Барті на турнірі в Маямі стало відомо, що вони відновили стосунки.

Перерву у відносинах спортсмени зробили після Australian Open, де поганенько зіграли і Еліна, і Гаель.

Світоліна і Монфіс опублікували в Сторіс три картинки з любовними цитатами: «Якщо любов не божевільна, то це не любов», «Ти і я. Кохання. Назавжди» і «Наша любов вічна». Також в Сторіс з'явилося фото малюнка пари з емодзі двох сердечок.

Монфіс не виходив на корт після вильоту з Australian Open, коли в першому колі він поступився фіну Емілу Руусвуорі.

Світоліна поступилася Барті у півфіналі в Маямі в двох сетах.