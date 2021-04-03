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    Світоліна повернулася до колишнього бойфренда

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    Еліна Світоліна і Гаель Монфіс знову разом - Світоліна повернулася до колишнього бойфренда
    Еліна Світоліна і Гаель Монфіс знову разом
    Фото eurosport

    Українська тенісистка і Гаель Монфіс знову разом ведуть сторінки в соцмережах

    Один місяць прожили окремо один від одного українська тенісистка Еліна Світоліна і француз Гаель Монфіс. Напередодні півфіналу Еліни проти Ешлі Барті на турнірі в Маямі стало відомо, що вони відновили стосунки.

    Перерву у відносинах спортсмени зробили після Australian Open, де поганенько зіграли і Еліна, і Гаель.

    Світоліна і Монфіс опублікували в Сторіс три картинки з любовними цитатами: «Якщо любов не божевільна, то це не любов», «Ти і я. Кохання. Назавжди» і «Наша любов вічна». Також в Сторіс з'явилося фото малюнка пари з емодзі двох сердечок.

    Монфіс не виходив на корт після вильоту з Australian Open, коли в першому колі він поступився фіну Емілу Руусвуорі.

    Світоліна поступилася Барті у півфіналі в Маямі в двох сетах.

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    Теги: Еліна Світоліна Ґаель Монфіс
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