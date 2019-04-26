«Пишайтесь своїм містом, країною, мовою», - борець Беленюк теж відреагував на Закон про Мову



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Жан Беленюк не приховує патріотичних почуттів до України Instagram Жана Беленюка

Один із найсильніших українських спортсменів пише українською вкрай рідко

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, котрий нещодавно став триразовим чемпіоном Європи, не залишився осторонь і відреагував на ухвалення українським парламентом «Закону про забезпечення функціонування української мови як державної» (№5670-д).

«Обожнюю Київ! Найкраще місто на землі! Де б не був, завжди тягне швидше повернутися додому! Друзі, всім гарного дня! Пишайтесь своїм містом, країною, мовою! Вивчайте інші мови, аби закордоном мати змогу розповісти що ви з України! І намагайтеся бути прикладом для інших», - підписав Жан у власному Instagram світлину, зроблену в парку «Феофанія».

Зауважимо, що не так давно в румунському Бухаресті Беленюк виграв чемпіонат Європи. Після того ж, як офіційний ресурс United World Wrestling помилково назвав його росіянином, Жан у story в Instagram обвів серцев надпис UKR на власному тріко і підписав його англійською: «United World Wrestling, I am Ukraine».