Олімпійський чемпіон з біатлону вирішив завершити кар'єру в 29-річному віці
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Фредрік Ліндстрем жаліється на відсутність мотивації
Шведський біатлоніст Фредрік Ліндстрем оголосив про закінчення спортивної кар'єри. Більшу частину поточного сезону 29-річний спортсмен пропустив через мононуклеоз. Причиною свого рішення шведський спортсмен назвав відсутність у нього мотивації:
«Я дійшов до того часу, коли у мене не залишилося мотивації. Я вирішив, що домашній чемпіонат світу стане хорошим місцем для завершення кар'єри. Ще два роки тому я прийняв рішення, що цей чемпіонат-2019 стане для мене останнім. Це були відмінні 15 років в біатлоні, а олімпійське золото просто незабутнє».
Фредрік Ліндстрем став олімпійським чемпіоном Пхьончхана-2018 в естафеті у складі збірної Швеції. Також у нього на рахунку дві бронзові медалі чемпіонатів світу (мас-старт в Рупольдинґу-2012 і індивідуальна гонка в Нове Мєсто-2013). На етапах Кубка світу у Ліндстрема в активі - 5 подіумів (1 золото, 2 срібла, 2 бронзи). Двічі в кар'єрі шведський біатлоніст закінчував сезон у топ-10 загального заліку Кубка світу (9-е місце в сезоні-2011/2012, сьома позиція в сезоні-2012/2013).