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    Дмитро Підручний зупинився в одному пострілі від медалі мас-старту

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    Домінік Віндіш вперше в кар'єрі став чемпіоном світу - Дмитро Підручний зупинився в одному пострілі від медалі мас-старту
    Домінік Віндіш вперше в кар'єрі став чемпіоном світу
    sportnews.bz

    «Стихійну» гонку виграв італієць Домінік Віндіш

    З 53-го чемпіонату світу з біатлону, який завершився сьогодні, 17 березня, в Естерсунді (Швеція), українці повертаються з двома медалями.

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    У заключній гонці турніру, чоловічому мас-старті, тернополянин Дмитро Підручний, котрий до того вже здобув золото в гонці переслідування, став десятим.

    Дмитро був у числі десяти біатлоністів, які за підсумками двох стрільб з положення лежачи не промахнулися жодного разу. Проблеми на вогневому рубежі у більшості біатлоністів розпочалися під час першої «стійки». Після третього вогневого рубежу з нулем у графі «промахи» залишався тільки росіянин Євгєній Ґаранічев.

    Підручний промахнувся раз і на передостаннє коло пішов третім, правда, перед заключним вогневим рубежем поступився швидкістю норвежцеві Йоганнесові Бьо і німцеві Бенедиктові Доллю.

    Втім, заключна стрільба змінила ситуацію докорінно. Бьо-молодший, який прийшов на вогневий рубіж лідером, промахнувся всі п'ять разів. З промахами за умов сильного вітру стріляли й решта лідерів, зокрема й Підручний, у якого було два «махи». Єдиним, хто відстрілявся чисто, був італієць Домінік Віндіш, котрий всю гонку провів у затінку.

    Він то й вийшов на заключне коло першим і лідерства не втратив. Срібло виграв француз Антонен Ґіґонна, бронзу - австрієць Юліан Ебергард. Йоганнес Бьо став тільки 13-м.

     Читайте також: Терпеливий і справедливий: який він, Дмитро Підручний, новоспечений чемпіон світу з біатлону
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    Дмитро Підручний Йоганнес Бьо Домінік Віндіш Антонен Ґіґонна Євгеній Ґаранічев Юліан Ебергард
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