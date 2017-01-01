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    Оновлений рейтинг WBO. Українські боксери втрачають позиції

    Усик та Ломаченко залишаються чемпіонами світуза версією WBO у своїх вагових категоріях
    Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила рейтинги боксерів в вагових категоріях за підсумками листопада. Українські спортсмени втратили свої позиції. В напівсередній вазі Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) опустився з шостого на сьому позицію, в першій напівсередній Віктор Постол (29-1, 12 КО) перемістився з 11-го на 12-е місце, а в напівлегкій
    • 25 Листопада, 14:40
    • Розсилка
    Василь Ломаченко
    Василь Ломаченко

    Усик та Ломаченко залишаються чемпіонами світуза версією WBO у своїх вагових категоріях

    Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила рейтинги боксерів в вагових категоріях за підсумками листопада.

    Українські спортсмени втратили свої позиції. В напівсередній вазі Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) опустився з шостого на сьому позицію, в першій напівсередній Віктор Постол (29-1, 12 КО) перемістився з 11-го на 12-е місце, а в напівлегкій категорії Олег Малиновський (21-0, 5 КО) став шостим, втративши п'яту позицію.

    Минулого місяця в топ-15 найлегшій ваги знаходився Артем Далакян (15-0, 11 КО), займаючи 13-у позицію, але тепер він покинув список перших 15-ти боксерів організації.

    Нагадаємо, український напівважковаговик В'ячеслав Шабранський (19-1, 17 КО) в ніч з 25 на 26 листопада битиметься за титул чемпіона світу за версією WBO з росіянином Сергієм Ковальовим (30-2-1, 26 КО).

    Важковаговик Олександр Усик (13-0, 11 КО) і боксер другої напівлегкої ваги Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) на даний момент володіють титулами чемпіонів світу за версією WBO.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Василь Ломаченко Віктор Постол рейтинг Олександр Усик
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