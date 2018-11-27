Оприлюднено офіційний маршрут Дакара-2019



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70% дистанції – дюни

Учасникам 41-го найскладнішого у світі ралі-рейду Дакар-2019 доведеться подолати більше 5500 кілометрів, 70% з яких дюни.

Це буде перший в історії «Дакар» який відбудеться лише в одній країні, а саме в Перу. Він стартує 7 січня і фінішує за 10 днів у столиці країни, Лімі.

У 41-му «Дакарі» не буде складнощів попередніх гонок, не буде різноманіття ландшафтів, як у Болівії, Аргентині чи Парагваї. Проте геть неправильно вважати, що Дакар-2019 буде нескладним.

Аби це зрозуміти, слід лишень згадати, що торік перуанські дюни протягом перших 72 годин змусили припинити участь у гонці більше 40 екіпажів.

У Дакарі-2019 візьме участь 334 машини (126 позашляховики і SxS, 41 вантажівка, 138 мотоциклів і 29 квадроциклів). Зареєструвалося 17 жінок, що є найбільшою кількістю з 2009 року. 30% або 135 учасників 97 екіпажів – новачки.

Позашляховики і SxS подолають 5603 кілометри, з яких 2961 кілометр (52,8%) – це спецділянки. Мотоцикли і квадроцикли подолають загалом 5541 кілометр, з яких 2889 кілометрів (52,12%) – спецділянки. Вантажівки подолають на 2 кілометри менше як загалом так і на спецділянках.

До того ж гонщикам позашляховиків та вантажівок, які зійдуть до дня відпочинку, тобто до 12 січня буде надано другий шанс. Вони зможуть продовжити перегони в окремій класифікації, проте на спецділянках не стартуватимуть серед 25 перших.

На п’ятому та дев’ятому етапах організатори запланували мас-старт. На другому етапі першими поїдуть позашляховики. На 10-му етапі після старту перших 10 мотоциклістів стартуватимуть 10 позашляховиків, а потім 10 вантажівок.

Марафонний етап запланований на четвертий та п'ятий дні, але маршрути для мотоциклістів і квадроциклістів та для вантажівок та позашляховиків будуть різними.

Джерело: ua.Motorsport.com