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    О'Салліван став шестикратним чемпіоном світу зі снукеру

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    О'Салліван у п'ятірці найбільш титулованих в історії чемпіонату світу зі снукеру&nbsp; - О'Салліван став шестикратним чемпіоном світу зі снукеру
    О'Салліван у п'ятірці найбільш титулованих в історії чемпіонату світу зі снукеру 
    Світлина - ВВС

    Визначилось ім’я кращого в рамках розіграшу чемпіонату світу зі снукеру

    Англієць Ронні О'Салліван став переможцем чемпіонату світу зі снукеру, який пройшов в Шеффілді (Англія).

    У фіналі О'Салліван розібрався із співвітчизником Кайром Вілсоном з рахунком 18:8.

    «Я ніколи не думаю про титули. Коли я був дитиною, навіть не міг мріяти потрапити сюди. Частина мене не вірила в те, що я зможу перемогти в такому турнірі, який є випробуванням на витривалість. Я не з найвитриваліших гравців. У мене були шанси, але я не очікував, що зможу виграти», - цитує слова О'Саллівана ВВС.

    Для 44-річного О'Саллівана це шостий титул чемпіона світу. Раніше він завоював титули в 2001, 2004, 2008, 2012 і 2013 роках. Для Вілсона минулий фінал чемпіонату світу став першим в кар'єрі.

    Зауважимо, що за кількістю перемог на чемпіонатах світу О'Салліван зрівнявся з валлійцем Реєм Ріардоном і англійцем Стівом Девісом.

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    Джерело: bbc.com

    снукер
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