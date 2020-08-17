Паверліфтер опублікував фото після перелому ніг
Спортсмен очікує на довге відновлення
Російський паверліфтер Олександр Сєдих продемонстрував наслідки після перенесеної ним операції на ногах.
Сєдих опублікував фото прооперованих колін, які він зламав присідаючи зі штангою вагою в 400 кг в рамках чемпіонату Європи по версії «WRPF». Пацієнту провели зшивання обох квадрицепсів. Росіянин підкреслив, що через десять днів йому мають зняти шви.
Спортсмен розповів, що на нього чекає довгий період реабілітації. Йому доведеться близько двох місяців лежати і не рухати ногами, а після - заново вчитися ходити.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Слабонервным не смотреть! Пусть сегодняшний день станет отправной точкой в мир восстановления! Через 10 дней снимут швы, уже будет чуть проще! ————— Don't look at the faint-hearted! Let today be the starting point for the world of recovery! After 10 days, the stitches will be removed, it will be a little easier! #Седыхсможет
Зауважимо, що Сєдих - чемпіон Європи за версією «International Powerlifting League» і «WRPF».
Джерело: Сторінка Сєдих в instagram