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    Паверліфтер опублікував фото після перелому ніг

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    Сєдих за момент до травми - Паверліфтер опублікував фото після перелому ніг
    Сєдих за момент до травми
    Світлина - autoparus.by

    Спортсмен очікує на довге відновлення

    Російський паверліфтер Олександр Сєдих продемонстрував наслідки після перенесеної ним операції на ногах.

    Сєдих опублікував фото прооперованих колін, які він зламав присідаючи зі штангою вагою в 400 кг в рамках чемпіонату Європи по версії «WRPF». Пацієнту провели зшивання обох квадрицепсів. Росіянин підкреслив, що через десять днів йому мають зняти шви.

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    Паверліфтер опублікував фото після перелому ніг
    Паверліфтер опублікував фото після перелому ніг
    Паверліфтер опублікував фото після перелому ніг

    Спортсмен розповів, що на нього чекає довгий період реабілітації. Йому доведеться близько двох місяців лежати і не рухати ногами, а після - заново вчитися ходити.

    Зауважимо, що Сєдих - чемпіон Європи за версією «International Powerlifting League» і «WRPF».

    Читайте також: Російський паверліфтер зламав коліна, виконуючи присідання з 400-кілограмовою штангою.  

    Джерело: Сторінка Сєдих в instagram

    паверліфтинг
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