Зірковий гравець збірної Бразилії не зіграє на Чемпіонаті світу-2018 з футболу

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Дані Алвес. Фото: ФК ПСЖ

Дані Алвес мав втретє зіграти на чемпіонаті світу

Правий захисник ПСЖ і збірної Бразилії Дані Алвес через травму коліна не встигне відновитися до майбутнього чемпіонату світу в Росії.

Алвес в фіналі Кубка Франції проти «Лез Ерб’є» (2:0) отримав пошкодження хрестоподібної зв'язки правого коліна. Спочатку передбачалося, що 35-річний ветеран встигне залікувати травму до старту чемпіонату світу, але додаткове обстеження показало, що розраховувати на Алвеса головний тренер збірної Бразилії Тіте все ж не зможе.

За інформацією Globo.com, лікар збірної Бразилії Родріго Ласмар прийшов до висновку, що Алвесу після повторного огляду на початку червня буде потрібно не менше шести тижнів для повернення до повноцінних тренувань.

Алвес мав втретє зіграти на чемпіонаті світу. У 2010 році в ПАР екс-захисник «Барселони» допоміг бразильцям дістатися до чвертьфіналу, а на домашньому турнірі в 2014 році провів чотири матчі, але з чвертьфінальної стадії виявився в запасі і на поле більше не виходив.

Головними претендентами на закриття позиції правого захисника вважаються Даніло («Манчестер Сіті»), Рафінья («Баварія») і Фагнер («Корінтіанс»).

Бразилія на груповому етапі чемпіонату світу зіграє зі Швейцарією, Коста-Рікою і Сербією.

Джерело: sportarena.com