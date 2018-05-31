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Фото: ФК ПАОК

Контракт розраховано на три роки

ПАОК офіційно підтвердив трансфер екс-захисника «Динамо» Євгена Хачеріді.

З 30-річним захисником підписано угоду терміном на три роки, інформує прес-служба грецького клубу.

Українець буде виступати під 34-м номером (як і раніше в київському клубі).

Зауважимо, що за ПАОК успішно виступає ще один український футболіст Євген Шахов.

Тренує команду син колишнього наставника «Шахтаря» Мірчі Луческу Резван. А президентом є Любош Міхел, який свого часу також працював у донецькому клубі.

Хачеріді вже попрощався з клубом і вболівальниками «Динамо».

Український футболіст за 11 років в «Динамо» провів 237 матчів, забив вісім голів і зробив два асисти.

У складі киян Хачеріді тричі ставав чемпіоном України, двічі володарем кубка України і тричі Суперкубка України.