ПАОК Шахова та вийшов на перше місце у чемпіонаті Греції
- Сьогодні, 18:07
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ФК ПАОК. Фото: ФК ПАОК
ПАОК очолив турнірну таблицю з 40 очками
У матчі 18 туру чемпіонату Греції ПАОК у рідних стінах переміг «Смірніс» з рахунком 3:0.
Наш Євген Шахов вийшов на поле на 86-й хвилині. На той момент ПАОК перемагав 2:0.
Інший екс-гравець «Дніпра» Лео Матос зіграв увесь матч, а у компенсований час віддав асист на Александара Прійовича, який і встановив остаточний рахунок.
Завдяки цій перемозі ПАОК очолив турнірну таблицю з 40 очками. В «Олімпіакоса», який має матч у запасі, на два пункти менше. «Смірніс» перебуває внизу таблиці.
Чемпіонат Греції. Суперліга
18-ий тур
ПАОК – «Смірніс» – 3:0
Голи: Мак(27), Коне(45+1,авт.), Прійовіч(90+2)
Джерело: Футбол 24