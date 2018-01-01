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    ПАОК Шахова та вийшов на перше місце у чемпіонаті Греції

    ПАОК очолив турнірну таблицю з 40 очками
    У матчі 18 туру чемпіонату Греції ПАОК у рідних стінах переміг «Смірніс» з рахунком 3:0. Наш Євген Шахов вийшов на поле на 86-й хвилині. На той момент ПАОК перемагав 2:0. Інший екс-гравець «Дніпра» Лео Матос зіграв увесь матч, а у компенсований час віддав асист на Александара Прійовича, який і встановив остаточний рахунок.
    • Сьогодні, 18:07
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    ФК ПАОК. Фото: ФК ПАОК
    ФК ПАОК. Фото: ФК ПАОК

    ПАОК очолив турнірну таблицю з 40 очками

    У матчі 18 туру чемпіонату Греції ПАОК у рідних стінах переміг «Смірніс» з рахунком 3:0.

    Наш Євген Шахов вийшов на поле на 86-й хвилині. На той момент ПАОК перемагав 2:0.

    Інший екс-гравець «Дніпра» Лео Матос зіграв увесь матч, а у компенсований час віддав асист на Александара Прійовича, який і встановив остаточний рахунок.

    Завдяки цій перемозі ПАОК очолив турнірну таблицю з 40 очками. В «Олімпіакоса», який має матч у запасі, на два пункти менше. «Смірніс» перебуває внизу таблиці.

    Чемпіонат Греції. Суперліга

    18-ий тур

    ПАОК – «Смірніс» – 3:0

    Голи: Мак(27), Коне(45+1,авт.), Прійовіч(90+2)

    Джерело: Футбол 24

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