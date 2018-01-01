ПАОК Шахова та вийшов на перше місце у чемпіонаті Греції

ПАОК очолив турнірну таблицю з 40 очками

У матчі 18 туру чемпіонату Греції ПАОК у рідних стінах переміг «Смірніс» з рахунком 3:0. Наш Євген Шахов вийшов на поле на 86-й хвилині. На той момент ПАОК перемагав 2:0. Інший екс-гравець «Дніпра» Лео Матос зіграв увесь матч, а у компенсований час віддав асист на Александара Прійовича, який і встановив остаточний рахунок.



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ФК ПАОК. Фото: ФК ПАОК

ПАОК очолив турнірну таблицю з 40 очками

У матчі 18 туру чемпіонату Греції ПАОК у рідних стінах переміг «Смірніс» з рахунком 3:0.

Наш Євген Шахов вийшов на поле на 86-й хвилині. На той момент ПАОК перемагав 2:0.

Інший екс-гравець «Дніпра» Лео Матос зіграв увесь матч, а у компенсований час віддав асист на Александара Прійовича, який і встановив остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі ПАОК очолив турнірну таблицю з 40 очками. В «Олімпіакоса», який має матч у запасі, на два пункти менше. «Смірніс» перебуває внизу таблиці.

Чемпіонат Греції. Суперліга

18-ий тур

ПАОК – «Смірніс» – 3:0

Голи: Мак(27), Коне(45+1,авт.), Прійовіч(90+2)

Джерело: Футбол 24