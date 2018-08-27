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    Паралімпійська збірна України – віце-чемпіон світу з параканое

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    Паралімпійська збірна України – віце-чемпіон світу з параканое

    Випередити українську команду змогли лише британці

    З яскравою перемогою повертається в Україну національна паралімпійська збірна команда з параканое з чемпіонату світу, що проходив у португальському місті Монтемор-у-Велю 22-26 серпня.

    Українські паралімпійці не тільки вибороли дві золоті, одну срібну й одну бронзову нагороди, але й посіли друге загальнокомандне місце цього чемпіонату.

    Про це повідомляє офіційний сайт Національного комітету спорту інвалідів України.

    «Уже стало традицією констатувати той факт, що Сергій Ємельянов – справжня гордість українського та світового параканое. На цьому чемпіонаті світу у нього золота нагорода у байдарці, клас KL3», - йдеться у повідомленні.

    «Не обійшлось цього разу від справжнього українського відкриття у світовому параканое: Мажула Марина – золота нагорода у класі KL1. Марина вперше стала чемпіонкою світу з параканое. Її результат – 55,665», - додається.

    Окрім того, Наталя Лагутенко виборола срібну нагороду в аутригері (клас VL3), а Микола Синютка – бронзову у байдарці (клас KL2).

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    чемпіонат світу веслування Збірна України Паралімпійські Ігри
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