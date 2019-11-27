Ліга чемпіонів: курйоз у Стамбулі, феєрія Левандовського та результати 26 листопада



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Футболісти «Брюґґе» так раділи, що заробили два вилучення УЄФА

У Лізі чемпіонів зіграно частину матчів 5 туру

Команди Ліги чемпіонів зіграли 26 листопада частину матчів 5-го туру групового етапу.

«Парі Сен-Жермен» врятувався від поразки в Мадриді. Бензема в середині першого тайму відкрив рахунок, а майже за 20 хвилин до кінця поєдинку подвоїв перевагу господарів. Однак за кілька хвилин гості забили два швидкі м’ячі.

У другому матчі групи А гості з Бельгії на останніх секундах врятувалися від поразки в Стамбулі, заробивши при цьому два надзвичайно курйозні вилучення. Автор голу Діатта скинув футболку, а його партнер Мата вдарив кутовий прапорець, святкуючи успіх. Арбітр показав обом жовті картки, які стали для них другими.

У Бєлграді форвард «Баварії» Левандовський забив чотири з шести м’ячів гостей. Для нього це вже 33 голи в 30-ти поєдинках сезону.

«Тоттнем» Моурінью вирвав вольову домашню перемогу, поступаючись у два м’ячі з початку матчу проти «Олімпіакоса». Два голи на рахунку форварда Гаррі Кейна, якого напередодні новий тренер лондонців назвав одним з найкращих у світі. Для Кейна це вже 23 м’ячі в 23-х поєдинках сезону.

Група A

«Реал» (Іспанія) – «Парі Сен-Жермен» (Франція) – 2:2

Голи: 1:0 – Бензема (17). 2:0 – Бензема (79). 2:1 – Мбапе (81). 2:2 – Сарабіа (83)

«Галатасарай» (Туреччина) – «Брюґґе» (Бельгія) – 1:1

Голи: 1:0 – Адем Бююк (11). 1:1 – Діатта (90+2).

Вилучення: Діатта (90+3, Б), Мата (90+3, Б)

Становище команд: ПСЖ – 13, Реал – 8, Брюґґе – 3, Галатасарай – 2.

Група B

«Црвена Звєзда» (Сербія) – «Баварія» (Німеччина) – 0:6

Гол: 0:1 – Горецка (14). 0:2 – Левандовський (53, з пенальті). 0:3 – Левандвський (60). 0:4 – Левандовський (64). 0:5 – Левандовський (68). 0:6 – Толіссо (89).

«Тоттнем» (Англія) – «Олімпіакос» (Греція) – 4:2

Голи: 0:1 – Ель Арабі (6). 0:2 – Рубен Семеду (19). 1:2 – Аллі (45+1). 2:2 – Кейн (50). 3:2 – Ор’є (73). 4:2 – Кейн (77).

Становище команд: Баварія – 15, Тоттнем – 10, Црвена Звєзда – 3, Олімпіакос – 1

Група C

«Аталанта» (Італія) – «Динамо» З (Хорватія) – 2:0

Голи: 1:0 – Муріел (27, з пенальті). 2:0 – Гомес (47).

«Манчестер Сіті» (Англія) – «Шахтар» (Україна) – 1:1

Становище команд: Манчестер Сіті – 11, Шахтар – 6, Динамо З – 5, Аталанта – 4

Група D

«Локомотив» (Росія) – «Байєр» (Німеччина) – 0:2

Голи: 0:1 – Жемалетдинов (11, автогол). 0:2 – Бендер (54)

«Ювентус» (Італія) – «Атлетико» (Іспанія) – 1:0

Гол: 1:0 – Дібала (45+2)

Становище команд: Ювентус – 13, Атлетико – 7, Байєр – 6, Локомотив – 3