Перша країна-учасниця Чемпіонату світу-2018 з футболу оголосила склад на турнір
- Сьогодні, 11:33
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Для Ісландії чемпіонат світу-2018 стане дебютним в історії
Федерація футболу Ісландії на своєму офіційному сайті назвала остаточний склад заявки місцевої збірної на чемпіонат світу-2018, який влітку відбудеться на Росії.
Головний тренер збірної Ісландії Геймір Гатльгрімссон довірив місце в заявці на ЧС-2018 таким виконавцям.
Воротарі: Ханнес Халдорссон («Рандерс», Данія), Рунар Рунарссон («Норшелланд», Данія), Фредерік Шрам («Роскільде», Данія).
Захисники: Біркір Севарссон («Валур»), Рагнар Сігурдссон, Сверрір Інгасон (обидва – «Ростов», Росія), Карі Арнасон («Абердін», Шотландія), Арі Скуласон («Локерен», Бельгія), Хордур Магнуссон («Брістоль Сіті», Англія), Холмар Еуйолфссон («Левскі», Болгарія), Самюель Фрідйонссон («Валеренга», Норвегія).
Півзахисники: Арон Гунарссон («Кардіфф», Уельс), Гільфі Сігурдссон («Евертон», Англія), Біркір Бьярнасон («Астон Вілла», Англія), Йоханн Берг Гудмундссон («Бернлі», Англія), Еміль Хальфредссон («Удінезе», Італія), Рюрік Гісласон («Зандхаузен», Німеччина), Арнор Траустасон («Мальме», Швеція), Олафор Скуласон («Карабюкспор», Туреччина).
Форварди: Йон Даді Бодварссон («Редінг», Англія), Альфред Фіннбогасон («Аугсбург», Німеччина), Бйорн Сігурдарссон («Ростов», Росія), Альберт Гудмундссон (ПСВ, Нідерланди).
Нагадаємо, що для Ісландії чемпіонат світу-2018 стане дебютним в історії. У груповому раунді команда зіграє проти Аргентини (16 червня), Нігерії (22 червня) і Хорватії (26 червня).
Джерело: depo сектор