Перша ліга. «Полтава» скористалася поразкою «Арсеналу» й очолила таблицю. Матчі 31-го туру

На підвищення у класі у першоліговому турнірі реально претендують чотири команди, а боротьба за виживання обіцяє бути значно гострішою

У 31-му турі «Арсенал» зустрічався в гостях із «Черкаським Дніпром», який після повернення до керма Ігоря Столовицького знову почав радувати своїх шанувальників видовищною грою. Господарів не збентежили амбіційні плани киян зійти на верхню сходинку п’єдесталу пошани. Вони взяли на озброєння пресинг і намагалися діяти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото fc-poltava.at.ua

На підвищення у класі у першоліговому турнірі реально претендують чотири команди, а боротьба за виживання обіцяє бути значно гострішою

У 31-му турі «Арсенал» зустрічався в гостях із «Черкаським Дніпром», який після повернення до керма Ігоря Столовицького знову почав радувати своїх шанувальників видовищною грою.

Господарів не збентежили амбіційні плани киян зійти на верхню сходинку п’єдесталу пошани. Вони взяли на озброєння пресинг і намагалися діяти першим номером. На 37-й хвилині Роман Локтіонов змусив капітулювати воротаря «канонірів», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У другому таймі гості доклали чималих зусиль, аби заволодіти ініціативою, але господарі, немов для них це був найважливіший матч у сезоні, діяли злагоджено й заслужено взяли гору.

«Геліос» вийшов на матч з одним із лідерів, «Полтавою», максимально мотивованим, із бажанням перервати нарешті вже чотириматчеву програшну серію. Олександр Ковпак на 37-й хвилині відкрив рахунок. Становище «Геліоса» ще більше ускладнилося після вилучення наприкінці першого тайму Ігоря Луценка.

Після перерви підопічні Анатолія Безсмертного, вже володіючи інформацією про поразку «Арсеналу», намагалися більше контролювати м’яч і не дозволяти господарям, в яких на 86-й хвилині червону картку заробив ще й Євген Чепурненко, з’являтися у своєму штрафному майданчику. А в компенсований час Ковпак оформив дубль. «Полтава» здобула перемогу й очолила турнірну таблицю.

Заминкою «канонірів» скористався ще один претендент на пряму путівку до еліти, «Інгулець», який приймав «Рух». Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий господарями на 65-й хвилині (Олександр Кучеренко реалізував пенальті), що дозволило їм наздогнати «Арсенал».

На відстань чотирьох очок до другого місця підібралася чернігівська «Десна», яка у Києві здолала «Оболонь-Бровар» - 2:0.