Перша ліга. «Полтава» й «Арсенал» виграли, «Десна» наблизилася до «Інгульця». Матчі 32-го туру

У цьому турі першолігової першості України не відбулося відразу два матчі

ФК «Полтава», завдяки стрімкому прискоренню, збільшила свої шанси у боротьбі за пряму путівку до Прем'єр-ліги. У черговому турі «містяни» вирвали у непоступливої «Волині» перемогу на 86-й хвилині – відзначився Олександр Ковпак. Дуже важко останнім часом даються голи «Інгульцю», хоча саме у його



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Фото ФК «Гірник-Спорт»

У цьому турі першолігової першості України не відбулося відразу два матчі

ФК «Полтава», завдяки стрімкому прискоренню, збільшила свої шанси у боротьбі за пряму путівку до Прем'єр-ліги. У черговому турі «містяни» вирвали у непоступливої «Волині» перемогу на 86-й хвилині – відзначився Олександр Ковпак.

Дуже важко останнім часом даються голи «Інгульцю», хоча саме у його лавах виступає лідер бомбардирської гонки Олександр Акименко.

У матчі з «Гірником-Спорт» підопічним Сергія Лавриненка бракувало згуртованості й агресивності. Особливо розбалансованими були дії гостей у другому таймі, чим і скористалися футболісти з Горішніх Плавнів – 2:0. Це вже четверта поспіль перемога підопічних Сергія Пучкова у рідних стінах.

Заминкою «Інгульця» відразу ж скористалася «Десна», яка після перемоги над «Миколаєвом» упритул наблизилася до команди з Петрового, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Тепер великий інтерес викликає поєдинок наступного туру «Інгулець» – «Десна», у якому й визначиться, хто ж братиме участь у перехідних матчах з одним із невдах елітного дивізіону.

Не менш гостре суперництво точиться й серед аутсайдерів, хоча звітний тур був для них невдалим.

Зокрема, драматично розгорталися події в Ковалівці, де «Колос» приймав «Черкаський Дніпро». На 76-й хвилині за другу жовту картку було вилучено півзахисника гостей Ярослава Захаревича. Підопічні Ігоря Столовицького мужньо захищалися, але у компенсований час не втримали Юрія Соломку, який забив вирішальний м’яч.

А у понеділок, 7 травня, свою перемогу здобув київський «Арсенал», не відпустивши таким чином у відрив «Полтаву». Кияни вдома зуміли дотиснути «Нафтовик» з Охтирки.