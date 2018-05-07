Перша ліга. «Полтава» й «Арсенал» виграли, «Десна» наблизилася до «Інгульця». Матчі 32-го туру
- Вчора, 22:27
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Розсилка
У цьому турі першолігової першості України не відбулося відразу два матчі
ФК «Полтава», завдяки стрімкому прискоренню, збільшила свої шанси у боротьбі за пряму путівку до Прем'єр-ліги. У черговому турі «містяни» вирвали у непоступливої «Волині» перемогу на 86-й хвилині – відзначився Олександр Ковпак.
Дуже важко останнім часом даються голи «Інгульцю», хоча саме у його лавах виступає лідер бомбардирської гонки Олександр Акименко.
У матчі з «Гірником-Спорт» підопічним Сергія Лавриненка бракувало згуртованості й агресивності. Особливо розбалансованими були дії гостей у другому таймі, чим і скористалися футболісти з Горішніх Плавнів – 2:0. Це вже четверта поспіль перемога підопічних Сергія Пучкова у рідних стінах.
Заминкою «Інгульця» відразу ж скористалася «Десна», яка після перемоги над «Миколаєвом» упритул наблизилася до команди з Петрового, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Тепер великий інтерес викликає поєдинок наступного туру «Інгулець» – «Десна», у якому й визначиться, хто ж братиме участь у перехідних матчах з одним із невдах елітного дивізіону.
Не менш гостре суперництво точиться й серед аутсайдерів, хоча звітний тур був для них невдалим.
Зокрема, драматично розгорталися події в Ковалівці, де «Колос» приймав «Черкаський Дніпро». На 76-й хвилині за другу жовту картку було вилучено півзахисника гостей Ярослава Захаревича. Підопічні Ігоря Столовицького мужньо захищалися, але у компенсований час не втримали Юрія Соломку, який забив вирішальний м’яч.
А у понеділок, 7 травня, свою перемогу здобув київський «Арсенал», не відпустивши таким чином у відрив «Полтаву». Кияни вдома зуміли дотиснути «Нафтовик» з Охтирки.