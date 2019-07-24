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    Перша ліга визначилася з заміною «Арсеналу-Київ»

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    Перша ліга&nbsp; - Перша ліга визначилася з заміною «Арсеналу-Київ»
    Перша ліга 
    УФ

    У Будинку футболу відбулося засідання Ради ліг

    У Будинку футболу 24 липня відбулося засідання Ради ліг, на якому розглянули питання заміни в першій лізі «Арсеналу-Київ», який знявся зі змагань.

    Вирішено, що вакантне місце в першій лізі посяде запорізьки «Металург», який за підсумками минулого чемпіонату фінішував другим у групі Б другої ліги, інформує Український футбол.

    Відтак наступного сезону в першій лізі буде 16 учасників, а в кожній групі другої ліги – по 11.

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