Перша ліга визначилася з заміною «Арсеналу-Київ»



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Перша ліга УФ

У Будинку футболу відбулося засідання Ради ліг

У Будинку футболу 24 липня відбулося засідання Ради ліг, на якому розглянули питання заміни в першій лізі «Арсеналу-Київ», який знявся зі змагань.

Вирішено, що вакантне місце в першій лізі посяде запорізьки «Металург», який за підсумками минулого чемпіонату фінішував другим у групі Б другої ліги, інформує Український футбол.

Відтак наступного сезону в першій лізі буде 16 учасників, а в кожній групі другої ліги – по 11.