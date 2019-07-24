«Збірна не клуб»: футболіст збірної України пояснив, чому Мораєш не має грати за Україну



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Артем Кравець знає, за кого грає, одягаючи форму збірної UA-Футбол

При цьому Арртем кравець визнає, що натуралізований бразилець – сильний нападник

Форвард збірної України Артем Кравець заявив, що не вірить у патріотичні почуття натуралізованого бразильця Жуніора Моарєша. Про це Артем заявив у програмі Віктора Вацка «Легіонер» на YouTube.

«Збірна не футбольний клуб: ти не отримуєш там гроші, не приїжджаєш за зарплату. Для мене це честь країни, я розумію, за кого граю – за людей, за країну. Я народився в Україні, жив, хочеться допомагати своїй країні. 100% впевнений, у Мораєша немає таких почуттів. Такого не може бути», - сказав Кравець.

Водночас, форвард турецького «Кайсеріспора» зазначив, що Мораєш сильний нападник і допомагає збірній України.

«Мораєш - сильний нападник. Сьогодні грає він, завтра граю я, і ми допомагаємо збірній України досягати мети», - зазначив Кравець.

Артем Кравець зіграв за збірну України 23 матчі та забив 8 голів. На рахунку Мораєша дві гри у складі нашої національної команди.