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    «Збірна не клуб»: футболіст збірної України пояснив, чому Мораєш не має грати за Україну

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    Артем Кравець знає, за кого грає, одягаючи форму збірної - «Збірна не клуб»: футболіст збірної України пояснив, чому Мораєш не має грати за Україну
    Артем Кравець знає, за кого грає, одягаючи форму збірної
    UA-Футбол

    При цьому Арртем кравець визнає, що натуралізований бразилець – сильний нападник

    Форвард збірної України Артем Кравець заявив, що не вірить у патріотичні почуття натуралізованого бразильця Жуніора Моарєша. Про це Артем заявив у програмі Віктора Вацка «Легіонер» на YouTube.

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    «Збірна не футбольний клуб: ти не отримуєш там гроші, не приїжджаєш за зарплату. Для мене це честь країни, я розумію, за кого граю – за людей, за країну. Я народився в Україні, жив, хочеться допомагати своїй країні. 100% впевнений, у Мораєша немає таких почуттів. Такого не може бути», - сказав Кравець.

    Водночас, форвард турецького «Кайсеріспора» зазначив, що Мораєш сильний нападник і допомагає збірній України.

    «Мораєш - сильний нападник. Сьогодні грає він, завтра граю я, і ми допомагаємо збірній України досягати мети», - зазначив Кравець.

    Артем Кравець зіграв за збірну України 23 матчі та забив 8 голів. На рахунку Мораєша дві гри у складі нашої національної команди.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Жуніор Мораєш Артем Кравець ФК Кайсеріспор
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