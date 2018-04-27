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    Перша ліга. «Волинь» обіграла «Геліос» і покинула зону вильоту

    «Волинь» вперше за довгий час покинула зону вильоту
    «Волинь» комфортно обіграла «Геліос «(2: 0) в 30-му турі Першої ліги. Перемогу «Волині» приніс дубль зимового новачка Андрія Яковлєва. Для «Геліоса» ця поразка стала четвертою поспіль і шостою у весняній частині сезону. У турнірній таблиці «Волинь» після перемоги з 30 очками вперше за
    • 27 Квiтня, 22:49
    • Розсилка
    &laquo;Волинь&raquo; -&laquo;Геліос&raquo;. Фото: Getty Images
    «Волинь» -«Геліос». Фото: Getty Images

    «Волинь» вперше за довгий час покинула зону вильоту

    «Волинь» комфортно обіграла «Геліос «(2: 0) в 30-му турі Першої ліги.

    Перемогу «Волині» приніс дубль зимового новачка Андрія Яковлєва.

    Для «Геліоса» ця поразка стала четвертою поспіль і шостою у весняній частині сезону.

    У турнірній таблиці «Волинь» після перемоги з 30 очками вперше за довгий час покинула зону вильоту. «Геліос» ж залишився 6-м з 46 очками.

    Чемпіонат України. Перша ліга

    30-ий тур

    «Волинь» -«Геліос» - 2:0

    Голи: Яковлєв(40, 47)

    Джерело: sportarena.com

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