Перша ліга. «Волинь» обіграла «Геліос» і покинула зону вильоту
- 27 Квiтня, 22:49
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Розсилка
«Волинь» -«Геліос». Фото: Getty Images
«Волинь» вперше за довгий час покинула зону вильоту
«Волинь» комфортно обіграла «Геліос «(2: 0) в 30-му турі Першої ліги.
Перемогу «Волині» приніс дубль зимового новачка Андрія Яковлєва.
Для «Геліоса» ця поразка стала четвертою поспіль і шостою у весняній частині сезону.
У турнірній таблиці «Волинь» після перемоги з 30 очками вперше за довгий час покинула зону вильоту. «Геліос» ж залишився 6-м з 46 очками.
Чемпіонат України. Перша ліга
30-ий тур
«Волинь» -«Геліос» - 2:0
Голи: Яковлєв(40, 47)
Джерело: sportarena.com