Перша ліга. «Волинь» обіграла «Геліос» і покинула зону вильоту

«Волинь» вперше за довгий час покинула зону вильоту

«Волинь» комфортно обіграла «Геліос «(2: 0) в 30-му турі Першої ліги. Перемогу «Волині» приніс дубль зимового новачка Андрія Яковлєва. Для «Геліоса» ця поразка стала четвертою поспіль і шостою у весняній частині сезону. У турнірній таблиці «Волинь» після перемоги з 30 очками вперше за