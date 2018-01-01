Першим фіналістом Кубку французької ліги прогнозовано став «ПСЖ»
- Сьогодні, 08:49
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Фото ФК «ПСЖ»
Парижани на виїзді обіграли «Ренн» 3:2
«Парі Сен-Жермен» вийшов у фінал Кубку французької ліги з футболу.
У півфіналі зірковий колектив мінімально обіграв на виїзді «Ренн».
Парижани спокійно вели у рахунку 3:0, поки на вилучення не награв Мбаппе.
Після цього «Ренн» зумів скоротити рахунок до мінімуму, але на більше часу у господарів не вистачило.
Суперником «ПСЖ» у фіналі буде переможець протистояння «Монако» – «Монпельє».
Кубок французької ліги з футболу
Півфінал
«Ренн» – «ПСЖ» – 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Меньє (24), 0:2 – Маркіньос (53), 0:3 – Ло Чельсо (58), 1:3 – Сако (85), 2:3 – Прцич (90)
«ПСЖ»: Трапп, Маркіньос, Берчіче, Меньє, Кімпембе, Верратті, Рабьо (Діарра, 89), Пасторе (Ло Чельсо, 46), Ді Марія (Нкунку, 82), Неймар, Мбаппе
Вилучення: Мбаппе (63)