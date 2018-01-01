Першим фіналістом Кубку французької ліги прогнозовано став «ПСЖ»

Парижани на виїзді обіграли «Ренн» 3:2

«Парі Сен-Жермен» вийшов у фінал Кубку французької ліги з футболу. У півфіналі зірковий колектив мінімально обіграв на виїзді «Ренн». Парижани спокійно вели у рахунку 3:0, поки на вилучення не награв Мбаппе. Після цього «Ренн» зумів скоротити рахунок до мінімуму, але на більше часу у господарів не вистачило.