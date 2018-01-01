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    Першим фіналістом Кубку французької ліги прогнозовано став «ПСЖ»

    Парижани на виїзді обіграли «Ренн» 3:2
    «Парі Сен-Жермен» вийшов у фінал Кубку французької ліги з футболу. У півфіналі зірковий колектив мінімально обіграв на виїзді «Ренн». Парижани спокійно вели у рахунку 3:0, поки на вилучення не награв Мбаппе. Після цього «Ренн» зумів скоротити рахунок до мінімуму, але на більше часу у господарів не вистачило.
    • Сьогодні, 08:49
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    Фото ФК &laquo;ПСЖ&raquo;
    Фото ФК «ПСЖ»

    Парижани на виїзді обіграли «Ренн» 3:2

    «Парі Сен-Жермен» вийшов у фінал Кубку французької ліги з футболу.

    У півфіналі зірковий колектив мінімально обіграв на виїзді «Ренн».

    Парижани спокійно вели у рахунку 3:0, поки на вилучення не награв Мбаппе.

    Після цього «Ренн» зумів скоротити рахунок до мінімуму, але на більше часу у господарів не вистачило.

    Суперником «ПСЖ» у фіналі буде переможець протистояння «Монако» – «Монпельє».

    Кубок французької ліги з футболу

    Півфінал

    «Ренн» – «ПСЖ» – 2:3 (0:1)

    Голи: 0:1 – Меньє (24), 0:2 – Маркіньос (53), 0:3 – Ло Чельсо (58), 1:3 – Сако (85), 2:3 – Прцич (90)

    «ПСЖ»: Трапп, Маркіньос, Берчіче, Меньє, Кімпембе, Верратті, Рабьо (Діарра, 89), Пасторе (Ло Чельсо, 46), Ді Марія (Нкунку, 82), Неймар, Мбаппе

    Вилучення: Мбаппе (63)

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