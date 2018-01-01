Першолігова «Десна» переглядає вихованця «Динамо»
- Сьогодні, 10:32
-
Розсилка
В'ячеслав Лухтанов. Фото: ФК Динамо
Центральний захисник знаходиться на перегляді в чернігівському клубі
Колишній захисник «Олімпіка» В'ячеслав Лухтанов може продовжити кар'єру в першолігової «Десні».
На даний момент центральний захисник В'ячеслав Лухтанов знаходиться на перегляді в чернігівському клубі.
Якщо перегляд виявиться вдалим, то до «Десні» 22-річний Лухтанов приєднається в якості вільного агента, адже раніше розірвав угоду з «Олімпіком».
Раніше вихованець «Динамо» встиг пограти також в «Говерлі», «Геліосі» і «Вересі».
Джерело: Footboom