Першолігова «Десна» переглядає вихованця «Динамо»

Центральний захисник знаходиться на перегляді в чернігівському клубі

Колишній захисник «Олімпіка» В'ячеслав Лухтанов може продовжити кар'єру в першолігової «Десні». На даний момент центральний захисник В'ячеслав Лухтанов знаходиться на перегляді в чернігівському клубі. Якщо перегляд виявиться вдалим, то до «Десні» 22-річний Лухтанов приєднається в якості вільного агента, адже



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В'ячеслав Лухтанов. Фото: ФК Динамо

Центральний захисник знаходиться на перегляді в чернігівському клубі

Колишній захисник «Олімпіка» В'ячеслав Лухтанов може продовжити кар'єру в першолігової «Десні».

На даний момент центральний захисник В'ячеслав Лухтанов знаходиться на перегляді в чернігівському клубі.

Якщо перегляд виявиться вдалим, то до «Десні» 22-річний Лухтанов приєднається в якості вільного агента, адже раніше розірвав угоду з «Олімпіком».

Раніше вихованець «Динамо» встиг пограти також в «Говерлі», «Геліосі» і «Вересі».

Джерело: Footboom