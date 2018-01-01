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    Першолігова «Десна» переглядає вихованця «Динамо»

    Центральний захисник знаходиться на перегляді в чернігівському клубі
    Колишній захисник «Олімпіка» В'ячеслав Лухтанов може продовжити кар'єру в першолігової «Десні». На даний момент центральний захисник В'ячеслав Лухтанов знаходиться на перегляді в чернігівському клубі. Якщо перегляд виявиться вдалим, то до «Десні» 22-річний Лухтанов приєднається в якості вільного агента, адже
    • Сьогодні, 10:32
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    В'ячеслав Лухтанов. Фото: ФК Динамо
    В'ячеслав Лухтанов. Фото: ФК Динамо

    Центральний захисник знаходиться на перегляді в чернігівському клубі

    Колишній захисник «Олімпіка» В'ячеслав Лухтанов може продовжити кар'єру в першолігової «Десні».

    На даний момент центральний захисник В'ячеслав Лухтанов знаходиться на перегляді в чернігівському клубі.

    Якщо перегляд виявиться вдалим, то до «Десні» 22-річний Лухтанов приєднається в якості вільного агента, адже раніше розірвав угоду з «Олімпіком».

    Раніше вихованець «Динамо» встиг пограти також в «Говерлі», «Геліосі» і «Вересі».

    Джерело: Footboom

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