Першолігові «Суми» поповнили троє новачків
- Сьогодні, 09:07
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Деталі трудових угод не уточнюються
Вадим Яворський, Євген Мурашов і Ярослав Рафальський підписали контракт з «Сумами».
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Деталі трудових угод не уточнюються.
Форвард Вадим Яворський є вихованцем одеського футболу.
Нападник відомий своїми виступами за одеський СКА і «Гірник-Спорт».
Останнім місцем роботи гравця був МФК «Миколаїв».
Натомість, Євген Мурашов починав свою кар'єру в «Кремені».
Нападник має досвід виступів за «Чорноморець» і грузинську «Гурію». У 2017-му році захищав кольори «Жемчужини».
Що стосується Ярослава Рафальського, то він є вихованцем київського футболу.
Захисник встиг пограти в київському «Арсеналі», «Буковині», «Енергії» і «Вересі».
З 2016-го року представляв інтереси ФК «Мир».
Літньо-осінню частину сезону «Суми» завершили на 16-му місці в турнірній таблиці Першої ліги.