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    Першолігові «Суми» поповнили троє новачків

    Деталі трудових угод не уточнюються
    Вадим Яворський, Євген Мурашов і Ярослав Рафальський підписали контракт з «Сумами». Про це  повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі трудових угод не уточнюються. Форвард Вадим Яворський є вихованцем одеського футболу. Нападник відомий своїми виступами за одеський СКА і «Гірник-Спорт». Останнім місцем роботи гравця
    • Сьогодні, 09:07
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    Деталі трудових угод не уточнюються

    Вадим Яворський, Євген Мурашов і Ярослав Рафальський підписали контракт з «Сумами».

    Про це  повідомляє офіційний сайт клубу.

    Деталі трудових угод не уточнюються.

    Форвард Вадим Яворський є вихованцем одеського футболу.

    Нападник відомий своїми виступами за одеський СКА і «Гірник-Спорт».

    Останнім місцем роботи гравця був МФК «Миколаїв».

    Натомість, Євген Мурашов починав свою кар'єру в «Кремені».

    Нападник має досвід виступів за «Чорноморець» і грузинську «Гурію». У 2017-му році захищав кольори «Жемчужини».

    Що стосується Ярослава Рафальського, то він є вихованцем київського футболу.

    Захисник встиг пограти в київському «Арсеналі», «Буковині», «Енергії» і «Вересі».

    З 2016-го року представляв інтереси ФК «Мир».

    Літньо-осінню частину сезону «Суми» завершили на 16-му місці в турнірній таблиці Першої ліги.

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