Першолігові «Суми» поповнили троє новачків

Деталі трудових угод не уточнюються

Вадим Яворський, Євген Мурашов і Ярослав Рафальський підписали контракт з «Сумами». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі трудових угод не уточнюються. Форвард Вадим Яворський є вихованцем одеського футболу. Нападник відомий своїми виступами за одеський СКА і «Гірник-Спорт». Останнім місцем роботи гравця