Перспективний український боксер Сіренко наступний бій проведе в кінці червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Сіренко та Джеймс Алі Башир

Суперником Владислава стане боксер з Демократичної Республіки Конго

Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка (7-0, 6 КО) стане боксер з Демократичної Республіки Конго Найф Дідьє (6-3, 5 КО).

Суперник українця не відзначається особливою боксерською майстерністю, але володіє доволі потужним ударом - зокрема, він є поки що єдиним боксером, якому вдалося відправити в нокдаун південноафриканського гіганта Руана Віссера (13-1, 12 КО).

Бій Владислава Сіренка з Найфом Дідьє відбудеться 29 червня в Кейптауні, Південна Африка.

Нагадаємо, що в своєму попередньому бою Владислав Сіренко нокаутував у першому раунді малавійця Аліка Гогодо.

Джерело: boxingnews.com.ua