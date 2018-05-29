  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Перспективний український боксер Сіренко наступний бій проведе в кінці червня

    • Розсилка
    Владислав Сіренко та Джеймс Алі Башир - Перспективний український боксер Сіренко наступний бій проведе в кінці червня
    Владислав Сіренко та Джеймс Алі Башир

    Суперником Владислава стане боксер з Демократичної Республіки Конго

    Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка (7-0, 6 КО) стане боксер з Демократичної Республіки Конго Найф Дідьє (6-3, 5 КО).

    Суперник українця не відзначається особливою боксерською майстерністю, але володіє доволі потужним ударом - зокрема, він є поки що єдиним боксером, якому вдалося відправити в нокдаун південноафриканського гіганта Руана Віссера (13-1, 12 КО).

    Бій Владислава Сіренка з Найфом Дідьє відбудеться 29 червня в Кейптауні, Південна Африка.

    Нагадаємо, що в своєму попередньому бою Владислав Сіренко нокаутував у першому раунді малавійця Аліка Гогодо.

    Джерело: boxingnews.com.ua

    Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ