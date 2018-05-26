Українець Сіренко в титульному бою нокаутував суперника в першому раунді

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Владислав Сіренко. Фото: Kalakoda Prоmotions

До кінця стартової трихвилинки Сіренко потряс свого опонента важким ударом правою в голову

Перспективний український суперважковаговик Владислав Сіренко (7-0, 6 КО) в Йоганнесбурзі, Південна Африка, одержав свою сьому перемогу на профі-рингу, нокаутувавши в першому раунді боксера з Малаві Аліка Гогодо (4-2, 3 КО).

З перших секунд поєдинку Сіренко посів центр рингу, а його опонент намагався діяти на контратаках.

Здавалося, що Гогодо вдасться стати другим після Джамала Вудса суперником Сіренка на профі-рингу, якому вдасться протриматися до кінця першого раунду, проте за десять секунд до кінця стартової трихвилинки Сіренко потряс свого опонента важким ударом правою в голову, після чого додав ще кілька лівих хуків в стилі Володимира Кличка в бою з Реєм Остіном, після яких Гогодо опинився в нокауті.

Джерело: boxingnews.com.ua