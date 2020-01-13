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    Українець Григорчук залишив тренерську посаду в Казахстані

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    Роман Григорчук - Українець Григорчук залишив тренерську посаду в Казахстані
    Роман Григорчук
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    Фахівець та «Астана» розірвали угоду про співпрацю

    Український фахівець Роман Григорчук залишив тренерську посаду в казахстанській «Астані».

    Сторони розірвали угоду за обопільною згодою, інформує пресслужба клубу.

    Григорчук почав працювати в «Астані» з червня 2018 року. Потім він тимчасово призупиняв працю за сімейними обставинами. Повернувся до клубу 2019 року.

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    Минулого сезону «Астана» за керівництва Григорчука перемогла в чемпіонаті та виграла Суперкубок Казахстану. Також команда вийшла в груповий етап Ліги Європи.

    Разом з Григорчуком тренерський штаб «Астани» залишили асистенти Михайло Савка, Анатолій Коротя, Андрій Глущенко.

    Нагадаємо, в Україні Григорчук працював з запорізьким «Металургом» та одеським «Чорноморцем».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Астана» Роман Григорчук
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