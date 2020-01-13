Українець Григорчук залишив тренерську посаду в Казахстані



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Роман Григорчук Твіттер

Фахівець та «Астана» розірвали угоду про співпрацю

Український фахівець Роман Григорчук залишив тренерську посаду в казахстанській «Астані».

Сторони розірвали угоду за обопільною згодою, інформує пресслужба клубу.

Григорчук почав працювати в «Астані» з червня 2018 року. Потім він тимчасово призупиняв працю за сімейними обставинами. Повернувся до клубу 2019 року.

Минулого сезону «Астана» за керівництва Григорчука перемогла в чемпіонаті та виграла Суперкубок Казахстану. Також команда вийшла в груповий етап Ліги Європи.

Разом з Григорчуком тренерський штаб «Астани» залишили асистенти Михайло Савка, Анатолій Коротя, Андрій Глущенко.

Нагадаємо, в Україні Григорчук працював з запорізьким «Металургом» та одеським «Чорноморцем».