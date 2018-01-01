«Північ» перемогла «Південь» у Матчі зірок Суперліги 2018 року

MVP Матчу зірок визнано легіонера «Мавп» Шахіда Девіса

У Миколаєві команда «Півночі» перемогла «Південь» у Матчі зірок Суперліги 2018 року – 128:123. Учасники одразу включилися в процес розважання глядачів. Тимофеєнко першою ж атакою в поєдинку відкрив рахунок данком. «Південь» відповів результативним проходом улюбленця місцевих фанів та переможця конкурсу на



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Матч зірок Суперліги-2018. Фото: ФБУ

MVP Матчу зірок визнано легіонера «Мавп» Шахіда Девіса

У Миколаєві команда «Півночі» перемогла «Південь» у Матчі зірок Суперліги 2018 року – 128:123.

Учасники одразу включилися в процес розважання глядачів. Тимофеєнко першою ж атакою в поєдинку відкрив рахунок данком. «Південь» відповів результативним проходом улюбленця місцевих фанів та переможця конкурсу на влучність Онуфрієва.

Не пройшло й двох хвилин з початку, як Щепкін першим триочковим матчу вивів «Південь» вперед. Традиційно для подібних заходів команди забивали майже виключно данками, алей-упами та триочоковими.

У перерві до участі долучилися й уболівальники. Обрані гості Матчу зірок спробували влучити з центра майданчика в кошик – цього разу не пощастило. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

По перерві гравці продовжили макимально грати на трибуни: жартівливо в епіцентрі подій опинялися судді та тренери. За 2:20 до кінця третьої чверті команді дійшли до сотні.

Першим цю позначку перетнули гравці «Півдня» – Носков забив триочковий. Згодом Конєв данком розміняв сотню і для «Півночі».

Після тривалої заключної перерви з імпровізованим шоу місцевого вболівальника, команди поновили боротьбу в заключній чверті, намагаючись грати трохи обережніше. Рахунок фактично вирівнявся, під щитами суперники стали активніше грати в захисті.

У одному з епізодів долучився навіть тренер «Півночі» Володимир Коваль, який спробував завадити Мальчевському. Момент не залишився без уваги арбітрів – фахівець отримав технічний фол.

Майже за 3 хвилини до кінця основного ігрового часу «Південь» була попереду – 117:113. Переломними стали два поспіль триочкових Дугата та наступне дальнє влучання Глєбова. «Північ» вже свого не впустила, та довела зустріч до перемоги.

MVP Матчу зірок визнано легіонера «Мавп» Шахіда Девіса, який у складі переможців набрав 34 очки.

Матч зірок Суперілги-2018

27 січня

«Південь» – «Північ» – 123:128

«Південь»: Мальчевський – 29, Колтер – 18

«Північ»: Девіс – 34, Рочняк – 18, Конєв – 18