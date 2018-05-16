Півзахисник «Динамо» може пропустити товариські матчі збірної України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо

Після завершення сезону футболісту доведеться пройти консультацію у закордонних лікарів

Півзахисник київського «Динамо» Віталій Буяльський, який нещодавно отримав виклик до збірної України може пропустити товариські ігри національної команди.

Втім, хавбек киян готовий зіграти в матчі останнього туру Прем'єр-ліги проти «Шахтаря».

Віталій Буяльський травмувався ще в матчі з «Ворсклою» і пропустив через це декілька матчів.

До заключного туру УПЛ проти «Шахтаря» Буяльський повинен підійти у повній готовності, але не виключено, що після завершення сезону йому доведеться пройти консультацію у закордонних лікарів.

В такому випадку півзахисник пропустить найближчі товариські ігри збірної України, до якої він нещодавно отримав виклик.

Не візьме участі у матчі з «Шахтарем» Дерліс Гонсалез, який перебуває на своїй батьківщині, де заліковує свої пошкодження.

Однак повернувся хорватський захисник Йосип Піварич, який пропустив гру з «Зорею».

Також під питанням участь в останньому турі конголезького форварда Дьємерсі Мбокані.

Джерело: zbirna.com