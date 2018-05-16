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    Півзахисник «Динамо» може пропустити товариські матчі збірної України

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    Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо
    Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо

    Після завершення сезону футболісту доведеться пройти консультацію у закордонних лікарів

    Півзахисник київського «Динамо» Віталій Буяльський, який нещодавно отримав виклик до збірної України може пропустити товариські ігри національної команди.

    Втім, хавбек киян готовий зіграти в матчі останнього туру Прем'єр-ліги проти «Шахтаря».

    Віталій Буяльський травмувався ще в матчі з «Ворсклою» і пропустив через це декілька матчів.

    До заключного туру УПЛ проти «Шахтаря» Буяльський повинен підійти у повній готовності, але не виключено, що після завершення сезону йому доведеться пройти консультацію у закордонних лікарів.

    В такому випадку півзахисник пропустить найближчі товариські ігри збірної України, до якої він нещодавно отримав виклик.

    Не візьме участі у матчі з «Шахтарем» Дерліс Гонсалез, який перебуває на своїй батьківщині, де заліковує свої пошкодження.

    Однак повернувся хорватський захисник Йосип Піварич, який пропустив гру з «Зорею».

    Також під питанням участь в останньому турі конголезького форварда Дьємерсі Мбокані.

    Джерело: zbirna.com

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