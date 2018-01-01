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    Півзахисник «Шахтаря» претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

    Також гол гравця номінували на звання «найкращий гол тижня» за версією УЄФА
    Хавбек «Шахтаря» Фред претендує на звання «найкращий гравець тижня» в Лізі чемпіонів. Футболіст приніс перемогу в матчі з «Ромою» (2:1), забивши зі штрафного. Він провів на полі 90 хвилин. Також за цю нагороду борються Давід Де Геа («МЮ»), екс-гірник Вілліан («Челсі») і Томас Мюллер
    • Сьогодні, 11:51
    • Розсилка
    Фред. Фото: ФК Шахтар
    Фред. Фото: ФК Шахтар

    Також гол гравця номінували на звання «найкращий гол тижня» за версією УЄФА

    Хавбек «Шахтаря» Фред претендує на звання «найкращий гравець тижня» в Лізі чемпіонів.

    Футболіст приніс перемогу в матчі з «Ромою» (2:1), забивши зі штрафного.

    Він провів на полі 90 хвилин.

    Також за цю нагороду борються Давід Де Геа («МЮ»), екс-гірник Вілліан («Челсі») і Томас Мюллер («Баварія»).

    Також гол Фреда номінували на звання «найкращий гол тижня» за версією УЄФА.

    Джерело: ua.tribuna.com

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