Півзахисник «Шахтаря» претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
- Сьогодні, 11:51
-
Розсилка
Фред. Фото: ФК Шахтар
Також гол гравця номінували на звання «найкращий гол тижня» за версією УЄФА
Хавбек «Шахтаря» Фред претендує на звання «найкращий гравець тижня» в Лізі чемпіонів.
Футболіст приніс перемогу в матчі з «Ромою» (2:1), забивши зі штрафного.
Він провів на полі 90 хвилин.
Також за цю нагороду борються Давід Де Геа («МЮ»), екс-гірник Вілліан («Челсі») і Томас Мюллер («Баварія»).
Також гол Фреда номінували на звання «найкращий гол тижня» за версією УЄФА.
Джерело: ua.tribuna.com