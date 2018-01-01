Півзахисник «Шахтаря» претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Також гол гравця номінували на звання «найкращий гол тижня» за версією УЄФА

Хавбек «Шахтаря» Фред претендує на звання «найкращий гравець тижня» в Лізі чемпіонів. Футболіст приніс перемогу в матчі з «Ромою» (2:1), забивши зі штрафного. Він провів на полі 90 хвилин. Також за цю нагороду борються Давід Де Геа («МЮ»), екс-гірник Вілліан («Челсі») і Томас Мюллер