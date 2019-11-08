Платіні вимагає від УЄФА виплатити понад 7 мільйонів євро



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Мішель Платіні Твіттер

Колишній президент УЄФА має намір подати позов проти організації

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні вимагає від організації виплатити йому 7,2 мільйона євро.

Француз наполягає, що УЄФА заборгував йому преміальні та заробітню плату, інформує AFP.

На початку жовтня сплив термін відсторонення Платіні від футболу за обвинуваченнями в корупційних правопорушеннях. Відтак колишній очільник УЄФА має намір повернутися в футбол.

2015 року комітет з етики ФІФА відсторонив Платіні та колишнього президента ФІФА Зеппа Блаттера від будь-якої діяльності в футболі.