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    Поєдинки Усик - Брієдіс і Гассієв - Дортікос пройдуть в січні

    Бій українця відбудеться у Ризі
    Півфінальні поєдинки Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі пройдуть в січні. Поєдинок між чемпіоном WBO українцем Олександром Усиком (13-0, 11 КО) і володарем пояса WBC латвійцем Майрісом Брієдісом (24-0, 18 КО) відбудеться 20-го січня в Ризі. Другий півфінал - бій між чемпіонами IBF Муратом Гассієвим (25-0, 18 КО) і WBA
    • Вчора, 11:50
    • Розсилка

    Бій українця відбудеться у Ризі

    Півфінальні поєдинки Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі пройдуть в січні.

    Поєдинок між чемпіоном WBO українцем Олександром Усиком (13-0, 11 КО) і володарем пояса WBC латвійцем Майрісом Брієдісом (24-0, 18 КО) відбудеться 20-го січня в Ризі.

    Другий півфінал - бій між чемпіонами IBF Муратом Гассієвим (25-0, 18 КО) і WBA Regular Юніером Дортікосом (22-0, 21 КО) відбудеться 27-го січня в США.

    Зазначимо, що і українець і латвієць вже почали підготовку до майбутнього поєдинку.

    Нагадаємо, що фінал WBSS пройде в Саудівській Аравії.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Олександр Усик
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