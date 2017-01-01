Поєдинки Усик - Брієдіс і Гассієв - Дортікос пройдуть в січні

Бій українця відбудеться у Ризі

Півфінальні поєдинки Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі пройдуть в січні. Поєдинок між чемпіоном WBO українцем Олександром Усиком (13-0, 11 КО) і володарем пояса WBC латвійцем Майрісом Брієдісом (24-0, 18 КО) відбудеться 20-го січня в Ризі. Другий півфінал - бій між чемпіонами IBF Муратом Гассієвим (25-0, 18 КО) і WBA