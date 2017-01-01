Поєдинки Усик - Брієдіс і Гассієв - Дортікос пройдуть в січні
- Вчора, 11:50
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Бій українця відбудеться у Ризі
Півфінальні поєдинки Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі пройдуть в січні.
Поєдинок між чемпіоном WBO українцем Олександром Усиком (13-0, 11 КО) і володарем пояса WBC латвійцем Майрісом Брієдісом (24-0, 18 КО) відбудеться 20-го січня в Ризі.
Другий півфінал - бій між чемпіонами IBF Муратом Гассієвим (25-0, 18 КО) і WBA Regular Юніером Дортікосом (22-0, 21 КО) відбудеться 27-го січня в США.
Зазначимо, що і українець і латвієць вже почали підготовку до майбутнього поєдинку.
Нагадаємо, що фінал WBSS пройде в Саудівській Аравії.
Джерело: xsport.ua