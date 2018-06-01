Польський клуб відмовився укладати контракт з українським футболістом

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Олексій Хобленко. Фото dynamo.kiev.ua

Олексій Хобленко залишає «Лех»

Нападник «Чорноморця» Олексій Хобленко, який з лютого по травень виступав на орендних засадах у «Леху», не залишиться у клубі з Познані.

Про це інформує офіційний сайт польської команди.

«Лех» мав першочергове право викупу футболіста, проте вирішив його не використовувати.

Таким чином, у Познані залишився один українець – лівий захисник Володимир Костевич.

24-річний Хобленко перебрався у «Лех» в січні цього року та провів за команду 11 матчів, відзначившись двома голами.

У трьох матчах за другу команду «залізничників», яка виступає у Лізі 3 (четвертий за силою дивізіон), вихованець київського «Динамо» забив один м'яч і віддав три гольові передачі.

«Лех» за підсумками чемпіонату Польщі посів третє місце та зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, «Легія» стала чемпіоном Польщі, хоча останній матч команди був перерваний через заворушення.

Джерело: MatchDay