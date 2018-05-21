«Легія» стала чемпіоном Польщі, хоча останній матч команди був перерваний через заворушення (відео)
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Фото EPA
Фанати «Леха» не дали супернику відсвяткувати перемогу після фінального свистка
Чемпіоном Польщі сезону-2017/18 стала «Легія».
Це стало відомо після вердикту по матчу заключного туру чемпіонату проти «Леха», інформує The Sun.
«Легія» до 82-ої хвилині вела 2:0, коли матч був перерваний через заворушення – на поле вибігли уболівальники «Леха».
Для того, щоб завоювати чемпіонство, варшавському клубу треба було не програти.
У підсумку «Леху» було зараховано поразку, і «Легія» втретє поспіль стала чемпіоном.