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    «Легія» стала чемпіоном Польщі, хоча останній матч команди був перерваний через заворушення (відео)

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    Фото EPA - «Легія» стала чемпіоном Польщі, хоча останній матч команди був перерваний через заворушення (відео)
    Фото EPA

    Фанати «Леха» не дали супернику відсвяткувати перемогу після фінального свистка

    Чемпіоном Польщі сезону-2017/18 стала «Легія».

    Це стало відомо після вердикту по матчу заключного туру чемпіонату проти «Леха», інформує The Sun.

    «Легія» до 82-ої хвилині вела 2:0, коли матч був перерваний через заворушення – на поле вибігли уболівальники «Леха».

    Для того, щоб завоювати чемпіонство, варшавському клубу треба було не програти.

    У підсумку «Леху» було зараховано поразку, і «Легія» втретє поспіль стала чемпіоном.

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