Помер 25-річний футболіст клубу УПЛ Володимир Білоцерковець

У «Зорі» зазначили, що запам’ятають Володимира як професіонала, добру та чуйну людину

Володимир Білоцерковець був гравцем «Зорі»

Сьогодні, 6 серпня, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської «Зорі» Володимира Білоцерковця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Зорю».

«Футбольний клуб «Зоря» висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Терпіння та сил родині Володимира Білоцерковця…», – йдеться в дописі на офіційному сайті «Зорі».

Наразі клуб не повідомляє про причину та обставини смерті футболіста.

Володимир Білоцерковець народився 22 січня 2000 року у Голій Пристані (Херсонська область). Був вихованцем молодіжних академій харківського «Металіста» та луганської «Зорі».

Грав на позиції півзахисника.

Протягом кар'єри встиг пограти за «Інгулець», «Металург» (Запоріжжя) і «Зорю». З луганчанами у Володимира був контракт, який діяв до 2026 року.

У минулому сезону у складі «Зорі» хавбек провів 27 матчів у всіх турнірах – забив два голи і віддав одну результативну передачу.

Володимир Білоцерковець у минулому сезону у складі «Зорі» провів 27 матчів

Варто зазначити, що Володимир не потрапив до заявки «Зорі» на матч першого туру УПЛ проти ЛНЗ. Поєдинок закінчився з рахунком 0:0.

Ресурс Sport.ua сьогодні, 6 серпня, повідомляв, що Володимир Білоцерковець тренувався в загальній групі, відновившись після травми гомілкостопа. Очікувалося, що він мав бути включений до заявки луганчан на черговий календарний матч – з «Кудрівою», який відбудеться 11 серпня.

Востаннє Білоцерковець виходив на поле у грі УПЛ 25 травня 2025 року. У тому поєдинку «Зоря» з рахунком 3:1 перемогла «Карпатами». Білоцерковець вийшов у стартовому складі та був замінений на 70-й хвилині.

Нагадаємо, колишній суддя ФІФА з В'єтнаму Чан Дінь Тхінь помер у віці 43 років.

Чан Дінь Тхінь 1 серпня був доставлений до лікарні після того, як знепритомнів під час чотирикілометрового забігу на витривалість у рамках обов'язкових передсезонних тестів суддів. Рефері помер вранці 3 серпня, точна причина смерті досі невідома.

«Федерація футболу В'єтнаму хотіла б висловити найглибші співчуття всій родині Чан Дінь Тхіня», – йдеться у повідомленні VFF.

Чан Дінь Тхінь був арбітром ФІФА у 2019 році. Він також є володарем нагороди «Срібний свисток-2025» за друге місце серед суддів у в'єтнамському футболі.