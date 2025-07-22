Загибель хлопця на канатній дорозі у Києві: під суд піде п'ятеро осіб, причетних до трагедії

21 липня 2024 сталевий канат атракціону обірвався, внаслідок чого 20-річного хлопець упав у Дніпро та загинув

Колишньому інженеру КП «Плесо» інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки

П'ятьох осіб, причетних до трагічної загибелі 20-річного юнака на канатній дорозі через Дніпро 21 липня 2024 року, судитимуть за порушення правил безпеки та службову недбалість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як відомо, 21 липня 2024 сталевий канат атракціону обірвався, внаслідок чого 20-річного хлопець упав у Дніпро та загинув.

Хто постане перед судом?

Серед обвинувачених:

Проєктант атракціону – його звинувачують у низці прорахунків, зокрема у використанні каната, який не призначений для атракціонів, що зрештою і спричинило обрив.

Директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування переправи –він затвердив невідповідний технічний проєкт.

Експерт приватної установи, що проводив огляд атракціону – під час експертизи він не звернув уваги на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню.

Підприємець, який управляв канатною дорогою з 2024 року – згідно з інструкцією, він мав щоденно оглядати атракціон та реагувати на неналежний стан каната.

Колишній інженер з технічного нагляду КП «Плесо» – його звинувачують у службовій недбалості, адже він відповідав за безпечну експлуатацію об'єктів комунального підприємства та мав здійснювати належний контроль за станом атракціону.

Статті обвинувачення

Чотирьох обвинувачених – проєктанта, директора, експерта та підприємця – судитимуть за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 КК України).

Колишньому інженеру КП «Плесо» інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

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За даними слдства, на канатній дорозі використовувався канат, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів фото: Київська міська прокуратура /Facebook

Нагадаємо, у Києві 21 липня обірвався сталевий канат канатної дороги через Дніпро. Унаслідок інциденту 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув. Правоохоронці повідомили підозри п'ятьом фігурантам справи. Згідно з досудовим розслідуванням, за результатом проведених експертиз встановлено, що проєктант атракціону допустив низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів.