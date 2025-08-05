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У Житомирі стався вибух: є загиблий, поліція працює на місці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Житомирі стався вибух: є загиблий, поліція працює на місці
У Житомирі стався вибух: служби працюють на місці
фото: Суспільне

Поки невідомо, що саме спричинило вибух

Увечері 5 серпня у Житомирі стався вибух. Внаслідок чого загинув чоловік та ще один отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Житомирської області.

Як повідомили в поліції, близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора стався вибух. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури.

За попередніми даними, внаслідок вибуху один чоловік загинув, ще один отримав поранення та госпіталізований.

Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації. Поліція не повідомляла попередню версію розслідування та поки невідомо, що саме спричинило вибух.

Нагадаємо, у Тернополі на вулиці Винниченка в одній із багатоповерхівок стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей. 

До слова, у місті Деражня у кімнаті одного з номерів готелю пролунав вибух. За попередніми даними, вибухнула граната. Внаслідок інциденту поранення отримали військовий і його дружина.

Як стало відомо згодом, чоловік є діючим військовим та служить на Запорізькому напрямку, а на Хмельниччині перебував у відпустці. Того ж дня його було затримано.

Також у місті Сквира Білоцерківського району Київської області на одній із вулиць стався вибух. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, ймовірно, гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні. Фігуранта затримали на місці події.

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Теги: Житомир вибух смерть поліція

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