Помер триразовий чемпіон Формули-1



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Нікі Лауда виступав у Королівських перегонах 15 років F1 news

Нікі Лауді було всього 70 років

Невиконавчий директор «Мерседеса» і триразовий чемпіон світу (1975, 1977, 1984) Нікі Лауда помер на 71-му році життя у ніч на 21 травня, повідомляє ORF Tirol.

«У тиху скорботу повідомляємо, що наш улюблений Нікі мирно спочив у понеділок, 20 травня 2019 року, в колі сім'ї», - йдеться в електронному листі сім'ї Лауди.

У середині 1990-х років Лауда переніс операцію з пересадки нирок. Один з донорських органів був узятий у подружжя Лауди.

Нагадаємо, функціонер не з'являвся в паддоку практично рік. У серпні 2018 року Лауда переніс серйозну інфекцію, в результаті чого йому було пересаджено легені.

Очікувалося, що Лауда з'явиться в паддоку на Ґран-прі Іспанії, але чергові проблеми зі здоров'ям не дозволили цьому статися.

Австрієць Нікі Лауда в період 1971-1985 років провів у Формулі-1 177 Ґран-прі, здобув 25 перемог, 54 рази підіймався на подіуми і в 24-х гонках здобував поул-позишн.