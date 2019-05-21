Помер триразовий чемпіон «Формули-1» Нікі Лауда



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В останні дні австрійська преса стверджувала, що Лауда проводили діаліз нирок в Швейцарії

У понеділок, 20 травня, у віці 70 років помер триразовий чемпіон «Формули-1» Нікі Лауда.

З середини минулого року у австрійця виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, в результаті чого була потрібна пересадка легенів. Нікі два місяці провів у лікарні, а на початку 2019 року знову потрапив до лікарні через грип. В останні дні австрійська преса стверджувала, що Лауда проводили діаліз нирок в Швейцарії.

Нікі помер в оточенні родини.

«З глибоким сумом повідомляємо, що наш улюблений Нікі тихо помер у понеділок в оточенні родини. Його унікальні досягнення як спортсмена і бізнесмена були і будуть незабутніми, як і його невпинний інтерес до дії, його прямолінійність і сміливість.

Він був взірцем для наслідування і орієнтиром для всіх нас. Далеко від публіки він був люблячим і турботливим чоловіком, батьком і дідом, і його буде не вистачати», - йдеться в заяві сім'ї Лауди.

Джерело: Sports.ru