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    Помер триразовий чемпіон «Формули-1» Нікі Лауда

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    Помер триразовий чемпіон «Формули-1» Нікі Лауда

    В останні дні австрійська преса стверджувала, що Лауда проводили діаліз нирок в Швейцарії

    У понеділок, 20 травня, у віці 70 років помер триразовий чемпіон «Формули-1» Нікі Лауда.

    З середини минулого року у австрійця виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, в результаті чого була потрібна пересадка легенів. Нікі два місяці провів у лікарні, а на початку 2019 року знову потрапив до лікарні через грип. В останні дні австрійська преса стверджувала, що Лауда проводили діаліз нирок в Швейцарії.

    Нікі помер в оточенні родини.

    «З глибоким сумом повідомляємо, що наш улюблений Нікі тихо помер у понеділок в оточенні родини. Його унікальні досягнення як спортсмена і бізнесмена були і будуть незабутніми, як і його невпинний інтерес до дії, його прямолінійність і сміливість.

    Він був взірцем для наслідування і орієнтиром для всіх нас. Далеко від публіки він був люблячим і турботливим чоловіком, батьком і дідом, і його буде не вистачати», - йдеться в заяві сім'ї Лауди.

    Джерело: Sports.ru

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