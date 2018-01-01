Португалія розгромила Азербайджан і вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футзалу
- Сьогодні, 21:55
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Кращим гравцем матчу став капітан португальців Рікардіньо, який зробив покер
Збірна Португалії з футзалу не помітила Азербайджан у чвертьфіналі чемпіонату Європи (8: 1) і вийшла в півфінал турніру.
Азербайджану вдалося відкрити рахунок в матчі вже на 54-й секунді, коли м'яч влетів у ворота після помилки воротаря португальців Андре Соузи.
Але португальцям знадобилося всього дві хвилини, щоб зрівняти рахунок, а вже до 11-й хвилині вони виграли з різницею в три голи - 4:1.
До перерви Португалія забила п'ятий м'яч, остаточно вбивши інтригу в матчі.
Після перерви португальці забили ще тричі, азербайджанці більше відзначитися в чвертьфіналі не зуміли.
Підсумковий рахунок - 8:1 на користь Португалії.
Кращим гравцем матчу став капітан португальців Рікардіньо, який зробив покер, тим самим ставши кращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи - на рахунку Рікардіньо тепер 21 гол.
І у нього буде ще, як мінімум, два матчі в Словенії, щоб поліпшити цей показник.
Суперником португальців в півфіналі буде збірна Росії, яка днем раніше в чвертьфіналі пройшла Словенію.
В останній раз ці команди зустрічалися між собою в групі на Євро-2014, тоді матч закінчився з рахунком 4:4.
Джерело: sportarena.com