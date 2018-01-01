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    Португалія розгромила Азербайджан і вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футзалу

    Кращим гравцем матчу став капітан португальців Рікардіньо, який зробив покер
    Збірна Португалії з футзалу не помітила Азербайджан у чвертьфіналі чемпіонату Європи (8: 1) і вийшла в півфінал турніру. Азербайджану вдалося відкрити рахунок в матчі вже на 54-й секунді, коли м'яч влетів у ворота після помилки воротаря португальців Андре Соузи. Але португальцям знадобилося всього дві хвилини, щоб зрівняти рахунок, а вже до 11-й
    • Сьогодні, 21:55
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    Рікардіньо. Фото:&nbsp;<span>uefa.com</span>
    Рікардіньо. Фото: uefa.com

    Кращим гравцем матчу став капітан португальців Рікардіньо, який зробив покер

    Збірна Португалії з футзалу не помітила Азербайджан у чвертьфіналі чемпіонату Європи (8: 1) і вийшла в півфінал турніру.

    Азербайджану вдалося відкрити рахунок в матчі вже на 54-й секунді, коли м'яч влетів у ворота після помилки воротаря португальців Андре Соузи.

    Але португальцям знадобилося всього дві хвилини, щоб зрівняти рахунок, а вже до 11-й хвилині вони виграли з різницею в три голи - 4:1.

    До перерви Португалія забила п'ятий м'яч, остаточно вбивши інтригу в матчі.

    Після перерви португальці забили ще тричі, азербайджанці більше відзначитися в чвертьфіналі не зуміли.

    Підсумковий рахунок - 8:1 на користь Португалії.

    Кращим гравцем матчу став капітан португальців Рікардіньо, який зробив покер, тим самим ставши кращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи - на рахунку Рікардіньо тепер 21 гол.

    І у нього буде ще, як мінімум, два матчі в Словенії, щоб поліпшити цей показник.

    Суперником португальців в півфіналі буде збірна Росії, яка днем раніше в чвертьфіналі пройшла Словенію.

    В останній раз ці команди зустрічалися між собою в групі на Євро-2014, тоді матч закінчився з рахунком 4:4.

    Джерело: sportarena.com

    чемпіонат Європи футзал
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