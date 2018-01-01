Португалія розгромила Азербайджан і вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футзалу

Кращим гравцем матчу став капітан португальців Рікардіньо, який зробив покер

Збірна Португалії з футзалу не помітила Азербайджан у чвертьфіналі чемпіонату Європи (8: 1) і вийшла в півфінал турніру. Азербайджану вдалося відкрити рахунок в матчі вже на 54-й секунді, коли м'яч влетів у ворота після помилки воротаря португальців Андре Соузи. Але португальцям знадобилося всього дві хвилини, щоб зрівняти рахунок, а вже до 11-й



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Рікардіньо. Фото: uefa.com

Кращим гравцем матчу став капітан португальців Рікардіньо, який зробив покер

Збірна Португалії з футзалу не помітила Азербайджан у чвертьфіналі чемпіонату Європи (8: 1) і вийшла в півфінал турніру.

Азербайджану вдалося відкрити рахунок в матчі вже на 54-й секунді, коли м'яч влетів у ворота після помилки воротаря португальців Андре Соузи.

Але португальцям знадобилося всього дві хвилини, щоб зрівняти рахунок, а вже до 11-й хвилині вони виграли з різницею в три голи - 4:1.

До перерви Португалія забила п'ятий м'яч, остаточно вбивши інтригу в матчі.

Після перерви португальці забили ще тричі, азербайджанці більше відзначитися в чвертьфіналі не зуміли.

Підсумковий рахунок - 8:1 на користь Португалії.

Кращим гравцем матчу став капітан португальців Рікардіньо, який зробив покер, тим самим ставши кращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи - на рахунку Рікардіньо тепер 21 гол.

І у нього буде ще, як мінімум, два матчі в Словенії, щоб поліпшити цей показник.

Суперником португальців в півфіналі буде збірна Росії, яка днем раніше в чвертьфіналі пройшла Словенію.

В останній раз ці команди зустрічалися між собою в групі на Євро-2014, тоді матч закінчився з рахунком 4:4.

Джерело: sportarena.com