«Повертайся додому, селянине». Футболісти «Ньюкасла» стали учасниками вуличної бійки



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Фото: dailymail.co.uk

В «Ньюкаслі» відмовилися коментувати інцидент, проте, клуб обов'язково проведе власне розслідування подій

Півзахисник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелві і його партнер по команді воротар Карл Дарлоу стали учасниками конфлікту, повідомляє Daily Mail.

Інцидент трапився в одному з ресторанів міста Морпет (Англія) незадовго до вильоту «сорок» на передсезонне турне в Китай. Один з відвідувачів закладу образив Шелві, нагадавши тому про його лисину (Джонджо з дитинства страждає від алопеції - патологічного випадіння волосся). Хавбек відповів кривдникові фразою «Повертайся додому, селянине». Після цього між учасниками конфлікту зав'язалася бійка, в якій найактивнішу участь брав Дарлоу.

В «Ньюкаслі» відмовилися коментувати інцидент, проте, за словами видання, клуб обов'язково проведе власне розслідування подій.

Джерело: Чемпионат.com