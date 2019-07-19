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    «Повертайся додому, селянине». Футболісти «Ньюкасла» стали учасниками вуличної бійки

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    Фото: dailymail.co.uk - «Повертайся додому, селянине». Футболісти «Ньюкасла» стали учасниками вуличної бійки
    Фото: dailymail.co.uk

    В «Ньюкаслі» відмовилися коментувати інцидент, проте, клуб обов'язково проведе власне розслідування подій

    Півзахисник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелві і його партнер по команді воротар Карл Дарлоу стали учасниками конфлікту, повідомляє Daily Mail.

    Інцидент трапився в одному з ресторанів міста Морпет (Англія) незадовго до вильоту «сорок» на передсезонне турне в Китай. Один з відвідувачів закладу образив Шелві, нагадавши тому про його лисину (Джонджо з дитинства страждає від алопеції - патологічного випадіння волосся). Хавбек відповів кривдникові фразою «Повертайся додому, селянине». Після цього між учасниками конфлікту зав'язалася бійка, в якій найактивнішу участь брав Дарлоу.

    В «Ньюкаслі» відмовилися коментувати інцидент, проте, за словами видання, клуб обов'язково проведе власне розслідування подій.

    Джерело: Чемпионат.com

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