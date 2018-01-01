Прем’єр-ліга. Анонс матчів 20 туру, 17 лютого

У суботу, 17 лютого, відбудеться 2 матчі чемпіонату України з футболу

«Сталь» - «Олександрія» Початок матчу: 14:00. Стадіон: Оболонь-Арена. Травмовані: Мисик («Сталь»). Дискваліфіковані: Гітченко («Олександрія»). Під час підготовки до відновлення сезону у «Сталі» виникали проблеми зі здоров'ям деяких гравців. До матчу проти «Олександрії»



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Українська Прем'єр-ліга

У суботу, 17 лютого, відбудеться 2 матчі чемпіонату України з футболу

«Сталь» - «Олександрія»

Початок матчу: 14:00. Стадіон: Оболонь-Арена.

Травмовані: Мисик («Сталь»).

Дискваліфіковані: Гітченко («Олександрія»).

Під час підготовки до відновлення сезону у «Сталі» виникали проблеми зі здоров'ям деяких гравців. До матчу проти «Олександрії» точно не встиг відновитися Мар'ян Мисик, під великим питанням участь Гора Малакяна, який також пропустив частину підготовки через травму.

Дебютувати в складі команди Миколи Костова можуть бразильці Тіаго Ромуло, Еберт і Джонатан, а також українці Ігор Ощипко та Богдан Рудюк.

У «Олександрії» через дискваліфікацію пропускає поєдинок досвідчений захисник Андрій Гітченко. Напевно його в стартовому складі замінить один з небагатьох новачків команди Гліб Бухал, який перейшов з ФК «Львів».

«Сталь»: Пеньков - Джонатан, Грачов, Ощипко, Еберт - Месхі, Костенко - Задерака - Тіаго Ромуло, Кузик – Книш.

«Олександрія»: Паньків - Пашаєв, Бондаренко, Бухал, Бацула - Запорожан, Довгий - Полярус, Грицук, Цуріков – Пономар.

«Ворскла» - «Верес»

Початок матчу: 17:00. Стадіон: ім. Бутовського.

Травмовані: Кравченко («Ворскла»).

Дискваліфіковані: немає.

«Верес» прибув до Полтави ще за кілька днів назад відразу зі збору в Туреччині і отримав можливість потренуватися на полі майбутнього бою. Дискваліфікованих і травмованих у складі гостей немає.

А ось у полтавчан є одна втрата, адже днями переніс операцію на ключиці півзахисник Дмитро Кравченко, який вибув з гри приблизно на місяць.

«Ворскла»: Шуст - Пердута, Даллку, Чижов, Сапай - Чеснаков, Шарпар - Кобахідзе, Кулач, Ребенок – Коломоєць.

«Верес»: Бандура - Каменюка, Адамюк, Борзенко, Сімінін - Каленчук, Карасюк - Кожанов, Степанюк, Волошинович - Сергійчук.

Джерело: sportarena.com