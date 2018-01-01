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    Прем’єр-ліга. Анонс матчів 21 туру, 24 лютого

    У суботу, 24 лютого, відбудеться 2 матчі чемпіонату України з футболу
    «Олександрія» - «Маріуполь» Початок матчу: 14:00. Стадіон: Ніка. Травмовані: Бондаренко, Шендрик («Олександрія»). Дискваліфіковані: немає. Напередодні першої гри проти «Сталі» «Олександрія» залишилася практично без центральних захисників, однак сьогодні з основних точно зіграє Андрій
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    Українська Прем'єр-ліга
    Українська Прем'єр-ліга

    У суботу, 24 лютого, відбудеться 2 матчі чемпіонату України з футболу

    «Олександрія» - «Маріуполь»

    Початок матчу: 14:00. Стадіон: Ніка.

    Травмовані: Бондаренко, Шендрик («Олександрія»).

    Дискваліфіковані: немає.

    Напередодні першої гри проти «Сталі» «Олександрія» залишилася практично без центральних захисників, однак сьогодні з основних точно зіграє Андрій Гітченко, який відбув дискваліфікацію.

    У «Маріуполя» проблем немає, а ще додався Ігор Тищенко, відбув свою дискваліфікацію. Як і два новачки команди Данило Ігнатенко і Денис Арендарук, які прибули на правах оренди з «Шахтаря».

    «Олександрія»: Паньків - Пашаєв, Гітченко, Бухал, Бацула - Довгий, Банада - Полярус, Грицук, Цуріков – Сітало.

    «Маріуполь»: Худжамов - Кирюханцев, Яворський, Білий, Демір - Дедечко, Мишнєв - Чурко, Тотовицький, Болбат – Борячук.

    «Чорноморець» - «Карпати»

    Початок матчу: 14:00. Стадіон: Чорноморець.

    Травмовані: Іщенко, Мартиненко (обидва - під питанням), Бамба, Ковалець – Голодюк.
    Дискваліфіковані: Федецький («Карпати»).

    У минулому турі «Чорноморець» грав без центральних хавбеків Фуссені Бамби і Кирила Ковальця, а тепер під питанням участь в матчі ще і захисників Євгена Мартиненка і Миколи Іщенка.

    У «Карпат» травмований Олег Голодюк, а Артем Федецький заробив дискваліфікацію через перебір жовтих карток.

    Крім того, в складі двох команд вистачає новачків, які ще не встигли дебютувати. «Карпати» в останні кілька днів підписали Олексія Шевченка та Крістіана Ербеса.

    «Чорноморець»: Новак - Зубейко, Ваг, Жуніч, Татарка - Смирнов, Бобко - Третьяков, Мусолітін, Чорний – Сільвіо.

    «Карпати»: Шевченко - Мірошниченко, Нестеров, Лобай, Гуцуляк - Вербний, Карраскаль, Ді Франко - Мякушко, Швед – Акулінін.

    Джерело: sportarena.com

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