Прем’єр-ліга. Анонс матчів 21 туру, 25 лютого
- Сьогодні, 12:52
-
Розсилка
У неділю, 25 лютого, відбудеться 4 матчі чемпіонату України з футболу
«Зоря» - «Ворскла»
Початок матчу: 14:00. Стадіон: Славутич-Арена.
Травмовані: Луньов – Кравченко.
Дискваліфіковані: немає.
Євген Опанасенко та Василь Прийма повернулися в загальну групу «Зорі», але буде вкрай дивно, якщо хтось із них потрапить хоча б до заявки на матч. Обидва захисники занадто багато пропустили в підготовчий період
У той же час вінгер Максим Луньов точно не зіграє через травму.
У «Ворскли» не зіграє хавбек Дмитро Кравченко, він вилетів на кілька тижнів.
«Зоря»: Лунін - Тимчик, Сваток, Чечер, Чеберко - Харатін, Андрієвський - Караваєв, Юрі, Фопала – Громов.
«Ворскла»: Шуст - Пердута, Чижов, Даллку, Сапай - Чєснаков, Шарпар - Кобахідзе, Кулач, Ребенок – Коломоєць.
«Олімпік» - «Сталь»
Початок матчу: 14:00. Стадіон: Арена Львів.
Травмовані: Е.Пасіч – Мисик.
Дискваліфіковані: Очігава – Месхі.
Євген Пасіч отримав пошкодження в матчі проти «Динамо», пропустив догравання з «Карпатами», а сьогодні його участь під питанням. Зате замінений з «Карпатами» Владіс-Еммерсон Ілой-Аджеті працював разом з командою, так що напевно зіграє з перших хвилин сьогодні.
Через дискваліфікацію пропускає матч Зураб Очігава.
У «Сталі» травмований Мар'ян Мисик, а Михайло Месхі не зіграє через перебір жовтих карток.
«Олімпік»: Махарадзе - Кулінич, Парцванія, Ілой-Аджеті, Немчанінов - Цимбалюк, Вакуленко - Щедрий, Кисіль, Г.Пасіч – Біленький.
«Сталь»: Пеньков - Джонатан, Грачов, Ощипко, Данієлян - Задерака, Якимів, Копитов - Климчук, Кузик – Книш.
«Верес» - «Динамо»
Початок матчу: 17:00. Стадіон: Арена Львів.
Травмовані: Волошинович - Мбокані, Пиварич, Сидорчук, Бущан.
Дискваліфіковані: Сергійчук - Хачеріді, Шепелєв.
Господарі сьогодні точно не зможуть розраховувати на Ростислава Волошиновича, який отримав травму ще на зборах в Туреччині, а ось Михайло Сергійчук змушений пропустити звітний тур через перебір жовтих карток. Звичайно, не помічник «Вересу» також Павло Лук'янчук, контракт якого належить саме «Динамо».
Не змінилася ситуація і в лазареті «Динамо», а Євген Хачеріді продовжує відбувати двоматчеву дискваліфікацію в чемпіонаті. Компанію йому на лаві штрафників складе Володимир Шепелєв.
«Верес»: Бандура - Каменюка, Адамюк, Борзенко, Сімінін - Каленчук, Карасюк - Кожанов, Степанюк, Западня – Куліш.
«Динамо»: Бойко - Кенджера, Бурда, Кадар, Морозюк - Гонсалес, Буяльський, Ротань, Циганков - Гармаш – Бесєдін.
«Шахтар» - «Зірка»
Початок матчу: 17:00. Стадіон: Металіст.
Травмовані: Кривцов, Малишев, Бернард - Ковальов, Полегенько, Фатєєв, Збунь, Оганесян.
Дискваліфіковані: Ракицький («Шахтар»).
Після матчу з «Ромою» в лазареті «Шахтаря» додалося ще два виконавця. Сергій Кривцов через пошкодження голіностопа вибув мінімум на три тижні, а ось у Ярослава Ракицького проблеми зі спиною. Правда, останній все одно б не зіграв через дискваліфікацію.
Не прилетів до Харкова і Бернард. Цілком ймовірно, тренерський штаб «Шахтаря» надав бразильцеві можливість перепочити, адже перед матчем з «Ромою» у нього були проблеми зі здоров'ям, а попереду більш відповідальні поєдинки.
У «Зірки» все та ж четвірка футболістів в лазареті, а до них на тижні додався Олексій Збунь, але зате немає дискваліфікованих. На тижні очікувалося, що команда продовжить роботу над комплектацією, але до матчу з «Шахтарем» в заявці нових гравців не додалося.
«Шахтар»: П’ятов - Бутко, Ордець, Хочолава, Ісмаїлі - Степаненко, Фред - Марлос, Коваленко, Тайсон – Феррейра.
«Зірка»: Паст - Тарасюк, Маткобожик, Братков, Цюпа - Драченко, Загальский - Чичиков, Білоног, Прядун – Рассадкін.
Джерело: sportarena.com