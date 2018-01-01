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    Прем’єр-ліга. Анонс матчів 21 туру, 25 лютого

    У неділю, 25 лютого, відбудеться 4 матчі чемпіонату України з футболу
    «Зоря» - «Ворскла» Початок матчу: 14:00. Стадіон: Славутич-Арена. Травмовані: Луньов – Кравченко. Дискваліфіковані: немає. Євген Опанасенко та Василь Прийма повернулися в загальну групу «Зорі», але буде вкрай дивно, якщо хтось із них потрапить хоча б до заявки на матч. Обидва захисники занадто багато
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    Українська Прем'єр-ліга
    Українська Прем'єр-ліга

    У неділю, 25 лютого, відбудеться 4 матчі чемпіонату України з футболу

    «Зоря» - «Ворскла»

    Початок матчу: 14:00. Стадіон: Славутич-Арена.

    Травмовані: Луньов – Кравченко.

    Дискваліфіковані: немає.

    Євген Опанасенко та Василь Прийма повернулися в загальну групу «Зорі», але буде вкрай дивно, якщо хтось із них потрапить хоча б до заявки на матч. Обидва захисники занадто багато пропустили в підготовчий період

    У той же час вінгер Максим Луньов точно не зіграє через травму.

    У «Ворскли» не зіграє хавбек Дмитро Кравченко, він вилетів на кілька тижнів.

    «Зоря»: Лунін - Тимчик, Сваток, Чечер, Чеберко - Харатін, Андрієвський - Караваєв, Юрі, Фопала – Громов.

    «Ворскла»: Шуст - Пердута, Чижов, Даллку, Сапай - Чєснаков, Шарпар - Кобахідзе, Кулач, Ребенок – Коломоєць.

    «Олімпік» - «Сталь»

    Початок матчу: 14:00. Стадіон: Арена Львів.

    Травмовані: Е.Пасіч – Мисик.

    Дискваліфіковані: Очігава – Месхі.

    Євген Пасіч отримав пошкодження в матчі проти «Динамо», пропустив догравання з «Карпатами», а сьогодні його участь під питанням. Зате замінений з «Карпатами» Владіс-Еммерсон Ілой-Аджеті працював разом з командою, так що напевно зіграє з перших хвилин сьогодні.

    Через дискваліфікацію пропускає матч Зураб Очігава.

    У «Сталі» травмований Мар'ян Мисик, а Михайло Месхі не зіграє через перебір жовтих карток.

    «Олімпік»: Махарадзе - Кулінич, Парцванія, Ілой-Аджеті, Немчанінов - Цимбалюк, Вакуленко - Щедрий, Кисіль, Г.Пасіч – Біленький.

    «Сталь»: Пеньков - Джонатан, Грачов, Ощипко, Данієлян - Задерака, Якимів, Копитов - Климчук, Кузик – Книш.

    «Верес» - «Динамо»

    Початок матчу: 17:00. Стадіон: Арена Львів.

    Травмовані: Волошинович - Мбокані, Пиварич, Сидорчук, Бущан.

    Дискваліфіковані: Сергійчук - Хачеріді, Шепелєв.

    Господарі сьогодні точно не зможуть розраховувати на Ростислава Волошиновича, який отримав травму ще на зборах в Туреччині, а ось Михайло Сергійчук змушений пропустити звітний тур через перебір жовтих карток. Звичайно, не помічник «Вересу» також Павло Лук'янчук, контракт якого належить саме «Динамо».

    Не змінилася ситуація і в лазареті «Динамо», а Євген Хачеріді продовжує відбувати двоматчеву дискваліфікацію в чемпіонаті. Компанію йому на лаві штрафників складе Володимир Шепелєв.

    «Верес»: Бандура - Каменюка, Адамюк, Борзенко, Сімінін - Каленчук, Карасюк - Кожанов, Степанюк, Западня – Куліш.

    «Динамо»: Бойко - Кенджера, Бурда, Кадар, Морозюк - Гонсалес, Буяльський, Ротань, Циганков - Гармаш – Бесєдін.

    «Шахтар» - «Зірка»

    Початок матчу: 17:00. Стадіон: Металіст.

    Травмовані: Кривцов, Малишев, Бернард - Ковальов, Полегенько, Фатєєв, Збунь, Оганесян.

    Дискваліфіковані: Ракицький («Шахтар»).

    Після матчу з «Ромою» в лазареті «Шахтаря» додалося ще два виконавця. Сергій Кривцов через пошкодження голіностопа вибув мінімум на три тижні, а ось у Ярослава Ракицького проблеми зі спиною. Правда, останній все одно б не зіграв через дискваліфікацію.

    Не прилетів до Харкова і Бернард. Цілком ймовірно, тренерський штаб «Шахтаря» надав бразильцеві можливість перепочити, адже перед матчем з «Ромою» у нього були проблеми зі здоров'ям, а попереду більш відповідальні поєдинки.

    У «Зірки» все та ж четвірка футболістів в лазареті, а до них на тижні додався Олексій Збунь, але зате немає дискваліфікованих. На тижні очікувалося, що команда продовжить роботу над комплектацією, але до матчу з «Шахтарем» в заявці нових гравців не додалося.

    «Шахтар»: П’ятов - Бутко, Ордець, Хочолава, Ісмаїлі - Степаненко, Фред - Марлос, Коваленко, Тайсон – Феррейра.

    «Зірка»: Паст - Тарасюк, Маткобожик, Братков, Цюпа - Драченко, Загальский - Чичиков, Білоног, Прядун – Рассадкін.

    Джерело: sportarena.com

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