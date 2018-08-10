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    Прем’єр-ліга. Четвертий тур розпочався з нічийного результату у матчі «Олімпік» - «Львів»

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    Прем’єр-ліга. Четвертий тур розпочався з нічийного результату у матчі «Олімпік» - «Львів»

    Львів'яни у меншості змогли зачепитися за одне очко

    «Олімпік» та ФК «Львів» не виявили сильнішого у стартовому матчі 4-го туру Прем’єр-ліги України сезону-20018/19.

    Наприкінці першого тайму «Львів» залишився у меншості, тому шанси на підсумковий успіх «Олімпіка» зросли.

    Однак у середині другої половини Адамюк вивів гостей вперед, вдало зігравши головою після навісу зі штрафного.

    Та все ж «Олімпік» на останніх хвилинах уникнув поразки – рятівний гол на рахунку Євген Пасіч.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Матч 4-го туру

    «Олімпік» (Донецьк) – ФК «Львів» – 1:1 (0:0)

    Голи: 0:1 – Адамюк (68), 1:1 - Є. Пасіч (86)

    Вилучення: Приймак (39).

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